Kapasite kullanım oranı arttı

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), Mayıs ayında bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 78,0 seviyesinde gerçekleşti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından 2022 yılı Mayıs ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1744 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.
Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 78,1 seviyesinde gerçekleşti.
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