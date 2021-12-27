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Kapasite kullanım oranı kasımda yükseldi

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı aralık ayında yüzde 78,7 olarak gerçekleşti. Kapasite kullanım oranı kasım ayında yüzde 78,1 düzeyindeydi.
Kapasite kullanım oranı kasımda yükseldi

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), Aralık ayında bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 78,7 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından 2021 yılı Aralık ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1759 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Buna göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,8 puan artarak yüzde 78,4 seviyesinde gerçekleşti.

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