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Kapasite kullanım oranı nisanda yüzde 77,8 seviyesinde gerçekleşti

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), nisanda bir önceki aya göre 0,5 puan artarak yüzde 77,8 seviyesine yükseldi.
Kapasite kullanım oranı nisanda yüzde 77,8 seviyesinde gerçekleşti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.725 iş yeri tarafından mart ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, nisanda bir önceki aya kıyasla 0,5 puan artışla yüzde 77,8'e çıktı.

Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) 0,1 puan azalarak yüzde 78,1 düzeyinde gerçekleşti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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