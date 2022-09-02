Edirne'de sağanak nedeniyle Kapıkule Gümrük Sahası'nı su bastı.

Kentte aniden bastıran sağanak nedeniyle Kapıkule Gümrük Sahası'nda bazı noktalarda 20-30 santimetre yüksekliğinde su birikintileri oluştu.

Edirne'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Şiddetli yağış sebebiyle sınır kapısından geliş ve gidişlerde aksama yaşanıyor.

Polis ve jandarma ekipleri, sınır kapısından geçişleri kontrollü sağlıyor.

Bazı araçların su birikintilerinden güçlükle geçtiği gözlendi.

Suyu tahliye çalışması devam ediyor

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Belediye Başkanı Recep Gürkan, Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar bölgede incelemede bulundu.

AFAD, İl Özel İdaresi ve itfaiye ekipleri de suyun tahliyesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Kırbıyık, AA muhabirine, kentte beklenenden fazla kuvvetli yağışla karşılaştıklarını söyledi.

Bölgenin altyapısında da problem olduğunu gördüklerini aktaran Kırbıyık, şu bilgileri verdi:

"Yeterince cevap vermedi ihtiyaca. Bir su baskınıyla karşı karşıya kaldık. Haber aldığımız ilk andan itibaren ilgili kuruluşlarımız AFAD olsun, itfaiyemiz olsun yine Devlet Su İşleri ekipleri, İl Özel İdaresi ekipleri ile müdahale etmeye çalışıyoruz. İlk önceliğimiz içerideki tahliyeyi sağlayabilmek, araçların tahliyesini sağlayabilmek. Büyük oranda araçların tahliyesi sağlanmış durumda. İçeride kısmen 15-20 araç kaldı. Arkadaşlarımız onları da hızlıca tahliye edecek. Sonrasında çok hızlı bir şekilde suyun deşarjı ile ilgili çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yarından itibaren de bu altyapının nasıl kuvvetlenebileceğine dair ilgili kuruluşlarımızla toplantı yapacağız. Geçmiş olsun diyoruz. Hakikatten riskli bir durum atlatıldı."