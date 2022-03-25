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Kapıkule'de yurt dışına kaçırılmak istenen 15 bin 751 parça tarihi eser ele geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısında bir tırda erken Bizans dönemine tarihlendirilen 15 bin 751 parça sikke ve bronz heykel parçaları ele geçirildi.
Kapıkule'de yurt dışına kaçırılmak istenen 15 bin 751 parça tarihi eser ele geçirildi

Alınan bilgiye göre Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince Kapıkule Gümrük Kapısında yürütülen kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen devriye faaliyeti sırasında, muhafaza ekipleri yurtdışına çıkış yapmak üzere gümrük sahasına gelen bir tırdan şüphelendi.

S.K'nın idaresindeki tır risk kriterleri kapsamında x-ray taramasına sevk edildi.

Taramada çekici kupasının altında yoğunluk tespit edildi. Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tırda arama yaptı.

Tırın çekici kabininin altındaki motor kısmında, motorun çevresindeki doğal boşluklarda ve yemek dolabı içerisindeki eşyaların arasına gizlenmiş streç film ve bant ile sarılmış, üzerlerine çorap geçirilmiş paketler bulundu.

Açılan paketlerde çeşitli türlerde toplam 66 kalemde 15 bin 751 taşınır kültür varlığı olduğu değerlendirilen tarihi eser ele geçirildi.

Müze yetkililerinin ön tespitinde parçalar erken Bizans dönemine tarihlendirildi. Sikke ve bronz heykel parçaları Eserler Edirne Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Tıra el konuldu, sürücü S.K, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen sürücü S.K. tutuklandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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