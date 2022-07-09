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Kapıkule'ye ulaşan gurbetçiler baba ocağına yol alıyor

Avrupa'nın farklı ülkelerinde yaşayan gurbetçilerin Türkiye'ye gelişleri sürüyor.
Kapıkule'ye ulaşan gurbetçiler baba ocağına yol alıyor

Gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı başta olmak üzere Edirne'deki sınır kapılarında alınan önlemler sayesinde bekleme sürelerinin azalmasından dolayı da mutluluk yaşıyor.

Bayramı Türkiye'de sevdiklerinin yanında geçirmeyi planlayan gurbetçiler, bayramın birinci günü baba ocağına yetişemeseler de ikinci günü sevdikleriyle beraber olmanın heyecanını taşıyor.

Avusturya'dan gelen Rukiye Koca, bayramda Türkiye'de olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bayramı Aksaray'da yakınlarıyla geçireceklerini anlatan Koca, "Türkiye'de 5 hafta kalacağız. Bayramın birinci gününü yollarda geçiriyoruz, ailemizle birlikte geçirsek daha iyi olacaktı. Normalde 2 gün önce gelecektik. İşlerimiz çıktı gelemedik. İnsan kendi memleketine girdiği zaman daha farklı oluyor, insan daha rahat nefes alıyor." dedi.

Hollanda'dan gelen Taksim Binici ise bayram namazını Kapıkule'de kılmayı planladığını ancak yollardaki yoğunluk nedeniyle yetişemediği belirtti.

Binici, bayramı ailesi ve yakınlarıyla geçirecek olmanın memnuniyetini dile getirerek, "Kurbanımızı ikinci gün keseceğiz, onu hazırladık. Bayram tatilini sevdiklerimizle geçireceğiz." dedi.

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