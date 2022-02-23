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Kaputa yatıp, öndeki aracı itti

Kaputa yatıp, öndeki aracı itti
Aksaray'da, seyir halindeki otomobilin kaputuna yatan kişinin öndeki aracı ayaklarıyla ittiği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yavuz Sultan Selim Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'nde, seyir halindeki otomobilin kaputuna yatan kimliği belirsiz kişi, arızalı olduğu düşünülen aracı ayaklarıyla itti. Bu anlar, fabrika işçileri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepki çekti.

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