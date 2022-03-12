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Kar nedeniyle kapanan Antalya-Konya kara yolu ulaşıma açıldı

Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan, Akdeniz Bölgesi'ni İç Anadolu'ya bağlayan Antalya-Konya kara yolu, ekiplerin çalışması sonucu ulaşıma açıldı.
Kar nedeniyle kapanan Antalya-Konya kara yolu ulaşıma açıldı

Antalya'nın kuzeyindeki Akseki ilçesinde gece saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışının ardından 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.

Bunun üzerine Akseki Bölge Trafik ekipleri, kara yolunu ulaşıma kapatarak sürücüleri dinlenme tesislerine yönlendirdi.

Karayolları ekipleri de çok sayıda iş makinesi ile yolda biriken karları temizleyip tuzlama çalışması yaptı.

Kar yağışının etkisini yitirmesiyle tüm araçların geçişine izin verilmeye başlandı.

Öte yandan, Akseki İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri vatandaşlara yardımcı oluyor.

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