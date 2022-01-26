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Kar nedeniyle mahsur kalan hamile kadını belediye ekibi hastaneye ulaştırdı

Amasya'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan mahallede mahsur kalan hamile kadın, belediye ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.
Kar nedeniyle mahsur kalan hamile kadını belediye ekibi hastaneye ulaştırdı

Amasya'da 3 gündür devam yoğun kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerde kar kalınlığı bir metreye yaklaştı. Kar nedeniyle Amasya'nın yüksek mahallerinden Kirazlıdere'de yaşayan hamile kadın, 153 Zabıta İhbar Hattı'nı arayarak yardım talep etti.

Greyderlerle yolu açan ve tuzlama çalışması yapan belediye ekipleri, hamile kadını itfaiye aracıyla hastaneye ulaştırdı.

Belediye Zabıta Müdürü Murat Yörükoğlu, gazetecilere, etkili olan kar nedeniyle vatandaşların mağduriyetini giderebilmek için gece gündüz çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Bir taraftan da şehir merkezinde ulaşımın akışını sağlamak için belediyenin tüm birimleriyle 24 saat çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Yörükoğlu, "Kar yağışının başlamasıyla Belediye Başkanımız Mehmet Sarı'nın, 'Hiçbir hemşehrimiz mağdur kalmayacak' talimatı üzerine Zabıta Müdürlüğü olarak 9 araç, 88 personelle ihbarlar üzerine 351 vatandaşımızın mağduriyetini giderdik. Vatandaşlarımız genellikle ilaç, ekmek ve ulaşım noktasında taleplerde bulunuyor. Bizlere ulaşmak isteyen hemşehrilerimiz 153 nolu Zabıta İhbar Hattı'nı arayabilir." ifadesini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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