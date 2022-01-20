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Kar nedeniyle yolda mahsur kalan 5 kişi, kurtarıldı

Siirt'in Pervari ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda otomobillerinde mahsur kalan 2’si engelli çocuk, 5 kişi, İl Özel İdaresi’nin karla mücadele ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kar nedeniyle yolda mahsur kalan 5 kişi, kurtarıldı

Belenok köyünden Pervari ilçesine giden, içerisinde 2’si engelli çocuk, 5 kişinin bulunduğu otomobil, kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı. Hepsi yakın akraba olan araçtakilerin ihbarı üzerine bölgeye İl Özel İdaresi’nin karla mücadele ekipleri sevk edildi. İş makineleriyle yolu açıp bölgeye ulaşan ekipler, donmak üzere olan sürücü Mehmet Ulaş, Hüseyin Bahadır, Nigar Ayhan ve çocukları Sedat ile Fırat Ayhan’ı kurtarılarak, yakın bir köye götürülüp, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Siirt İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, bir ailenin yolda mahsur kaldığı ihbarı üzerine harekete geçtiklerini belirterek, "Ekiplerimiz anında buraya sevk edildi. Araç içerinde toplamda 5 kişi bulunuyordu. Bunlardan 2 çocuğun engelli olduğunu öğrendik. Araçta bulunan tüm vatandaşlarımız güvenli bir şekilde yakın bir köye getirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi” dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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