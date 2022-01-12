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Kar nedeniyle yolda mahsur kalan 8 TIR'ın şoförleri kurtarılmayı bekliyor

Muş'ta yoğun kar yağışı nedeniyle 8 TIR mahsur kaldı. TIR şoförleri, dün geceden beri kurtarılmayı beklediklerini, yiyeceklerinin bittiğini ve kurt korkusu nedeniyle bir araçtan diğer bir araca bile gidemediklerini söyledi.
Kar nedeniyle yolda mahsur kalan 8 TIR'ın şoförleri kurtarılmayı bekliyor

Muş'ta dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, kırsalda hayatı durma noktasına getirdi. Akşam saatlerinde 8 TIR kaygan yoldan dolayı Muş'un Varto ile Bingöl'ün Karlıova ilçeleri arasındaki Köprücük köyü mevkisinde mahsur kaldı. Zaman zaman sisin de etkili olduğu bölgede TIR şoförleri, saatlerdir kurtarılmayı beklediklerini belirtti. Şoförlerden Rasim Günay, Muş, Bingöl ve Erzurum'u aramalarına rağmen bölgeye kimsenin gelmediğini belirterek, "Siirt'ten Samsun'a yük taşıyoruz. Ama kar yağışı nedeniyle Muş ile Bingöl arasında dün geceden beri mahsur kaldık. Yiyeceğimiz tükendi. Her TIR arasında yaklaşık 80-100 metre mesafe var. Kurt korkusu nedeniyle araçlarımızı terk edip diğerinin yanına gidemiyoruz. Yoldan geçen birkaç sürücü ileride 4 TIR'ın da mahsur kaldığını, birinin ise kayması sonucu yan yattığını söyledi. Kimi arıyorsak bu yolu açmakla sorumlu olmadığını söylüyor. Ne yapacağımızı şaşırdık. Kurda kuşa, yem olmadan kurtarılmayı bekliyoruz" diye konuştu.

Şoförlerden İbrahim Kılıç ise içerisinde 4 kişinin mahsur kaldığı bir otomobili ise yoldan geçen çekiciyi durdurup ona yükleyerek Muş'a gönderdiklerini söyledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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