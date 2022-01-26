Kar yağışı, Eskişehirli çiftinin yüzünü güldürdü

Türkiye’de etkili olduğu bölgelerde ulaşımda ciddi sıkıntılara yol açan kar yağışı, Konya'dan sonra ülkenin 'tahıl ambarı' olan Eskişehir’de 1 milyon 50 bin dekar arpa ve 1 milyon 700 bin dekara buğday ekimi yapan çiftçilerin yüzünü güldürdü.

Türkiye'nin Konya'dan sonra en büyük 'tahıl ambarı' olan Eskişehir'de, bu yıl 1 milyon 700 bin dekarlık alana buğday, 1 milyon 50 bin dekara arpa, 330 bin dekara ise mısır ekimi yapıldı. Türkiye’de genelinde ulaşımda ciddi sıkıntılara yol açan kar yağışı, Eskişehir’de günlük yaşamı ve ulaşımı etkilemezken, özellikle son 4 günde metrekareye 29 kilo yağış bıraktı. Kar, kentte ekili alanların üzerini kaplarken geçen yıl kuraklık nedeniyle düşük verim alan çiftçilerin ise yüzü güldü.

‘KAR, TARLAYA YORGAN OLDU’

Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, kar yağışıyla bu yılı çiftçilerin bereketli geçireceğini söyledi. Geçen yıla oranla artan yağışların özellikle buğday ve arpanın gelişiminde büyük etkisi olduğunu kaydeden Buluşan, “Bu sefer yağan kar çok güzel etkili bir şekilde oldu. Yaklaşık 15-20 santim olan kar, 2 gündür dona çekmesi sonucu bu sabah Eskişehir sıfırın altında 15 dereceleri gördü. Bu nedenle şu anda ekin tarlalarımız adeta yorganını üstüne çekmiş, topraktaki hastalık için, gübre için bu çok güzel bir bereket. İnşallah yağışlar bereketli bir şekilde devam eder. Bu kar kolay kalkmaz. Çünkü donmuş durumda. Eğer hava birden yumuşama ya da ısınma şekline girmezse bu kar toprağımızı epey bir dinlendirir” dedi.

‘ÇİMLENME YÜZDE 100’E ULAŞTI’

Geçen yıl yaşanan kuraklığın tarlada verimi çok düşürdüğünü ve buğday ile arpada çimlenmenin yüzde 40’larda kaldığını anlatan Başkan Buluşan, bu yıl yüksek verim beklediklerini söyledi. Şu anda tarlada çimlenmenin yüzde 100’e ulaşmasının sevindirici odluğunu belirten Buluşan, şöyle konuştu:

“Hububat ürünümüz en başta çimlenmeyi yapamamıştı. Yüzde 30-40'larda olan çimlenme bu sene baktığımızda, sağanak yağışlarla birlikte yüzde 100. Ekilen arpa ve buğdayın tamamı çimlenmiş durumda. Artık bundan sonra yer altı sularımız, kanallarımızın, barajlarımızın dolması önemli. Çünkü ağustos ayında buna ihtiyacımız olacak ve nisan-mayıs ayına kadar yağışlar bu şekilde giderse, geçen yıla bakarak çok verimli olacak. Geçen yıla göre misli misli verim alırız. Kar başta toprak olmak üzere her şeye faydası olan bir şey. Kar yağmadığı takdirde, yüzeydeki değil de yer altındaki sularımız dolmaz, barajlar dolmaz. Çünkü su yüzeyde akıp gidiyor, toprak doymuyor. Bu karın erimesi epey bir zaman alacak. Toprağın içine sine sine, kana kana emmiş olacak ve bu yeraltı sularına çok faydası olacak.”

‘KAR AFET DEĞİL, BEREKETTİR’

Kar yağışının bir afet olarak görülmemesi gerektiğini anlatan Ziraat Odası Başkanı Buluşan, “Hiç kimse karı, yolda kalmak ya da kendisine herhangi bir şekilde eziyet olarak görmesin. Kar çok güzel bir şey. Kar olmazsa bereket olmaz. O açıdan kar yağmalı. Şu son yağışlar Türkiye'nin her yerinde var. Mutlaka biraz çile çektiriyor ama tedbirimizi almamız lazım. Önümüzdeki hafta Eskişehir'de hava sıcaklığı sıfırın altında 13 derecelerde devam edecek. Tabii ki bu yollar için buz demek ve tedbirimizi almamız lazım. Ürünler için çok çok önemli. Hazırlamış olduğumuz nadas tarlalarımız şu anda tezekli bir halde bekliyor. Bu soğuklar da o tezeklerin donarak dağılmasını sağlıyor. Pancar, mısır, ayçiçeği gibi ürünlere yer hazırlanması için bu çok önemli” dedi.

4 GÜNDE 29 KİLO YAĞIŞ DÜŞTÜ

Meteoroloji verilerine göre, Eskişehir’de özellikle son 4 günde aralıkla etkili olan kar yağışıyla metrekareye 29 kilogram yağış düştü. Kar kalınlığı ise yer yer 20 santimin üzerine çıktı. Kentte zaman zaman etkili olan kar yerini soğuk havaya bırakırken, hava sıcaklığı da sıfırın altında 15 dereceye kadar düştü.