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Kar yağışı için tarih verildi: 4-5 gün sürecek

Türkiye'nin genelinde etkili olmaya başlayan soğuk hava dalgasıyla birlikte kar yağışı birçok ilimizde de etkisini hissettirdi. Uzman isimlere göre 18 Aralık'tan itibaren Türkiye yeni kar yağışı dalgasının etkisi altına girecek.
Kar yağışı için tarih verildi: 4-5 gün sürecek

Türkiye'de ve özellikle İstanbul'da kar yağışının ne zaman yağacağı büyük bir merak konusu olurken, uzmanlar tahminlerini güncelledi.

Aralık ayının ortasında hava aniden soğudu; çok sayıda kent yağışlardan olumsuz etkilendi. Kar yağışları da etkisini gösterirken 'İstanbul'a ne zaman kar yağacak?' sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte son açıklamalar...

Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Bozyurt'un açıklamaları:

2022-2023 kışını hep gözümüzde büyüttük, ben de dahil. İşte çok şiddetli kış olacak, çok kar yağışı olacak. Aralık ayına girdiğimiz şu günlerde aralık ayında kıştan eser yok. Hatta hava sıcaklıkları aksine daha çok arttı. Tabi bu 2022-2023 kışının hafif geçeceği anlamına gelmiyor. Ben daha önceki tahminlerinde iki tarih belirtmiştim. Bir kasım sonuydu 28-29 Kasım, bir diğeri de 10-15 aralıktı.

28-29 Kasım tahminlerim tutmuştu, Türkiye'nin pek çok bölgesinde ilk kar yağışları gerçekleşmişti.

18 ARALIK TARİHİNE DİKKAT ÇEKİLDİ 
İkinci tahmininin gecikmeli olarak gerçekleşeceğini belirten Bozyurt, “İkinci tahminim ise birazcık sapmaya uğradı. Bir kaç gün gecikmeli olarak gerçekleşecek. 18 Aralık'ta Balkanlar üzerinden girmesi beklenen bir sistem var. Eğer yine bir blokaj olmazsa, engel çıkmazsa 18 Aralık'tan itibaren kuzey ve batı bölgelerden yurdumuza giriş yapacak.

18-19 Aralık tarihlerinde hava sıcaklıkları 10 ila 12 derece azalacak. Yurdun iç, doğu ve kuzey kesimlerinde yer yer kar yağışları bekliyoruz. Bir başka demecimde de 20 Aralık'tan sonra ciddi kar yağışları beklediğimi söylemiştim. Doğada bazı sapmalar meydana gelebilir, bu gayet doğaldır. Bu tahminlerin yanlış çıktığı anlamına gelmez“ ifadelerini kullandı.

"4-5 GÜN ETKİLİ OLACAK" 
İklim uzmanı Bozyurt, “Arkadan devamlı yağışlar geliyor. Hava sıcaklığının düşmesi nedeniyle bu yağmurlara ilaveten 18-19 Aralıktan itibaren yağmurların yanına kar yağışları da ekleniyor.

18 Aralık'ta gelecek hava kütlesi 4-5 gün etkili olacak. Özellikle karasal iklimin hüküm sürdüğü yerlerde kar yağışı olacak, İstanbul'un yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili olabilir.” değerlendirmesinde bulundu.

"CİDDİ ANLAMDA SOĞUMA VE KAR YAĞIŞI GÖRECEĞİZ" 
Asıl soğukların geleceği tarihin altını çizen Bozyurt, “Daha sonra bu yağışlar yurdu terk edecek ama yılbaşından sonra ciddi anlamda bir soğuk sistem bekliyoruz. Asıl 2022-2023 kışı imzasını nerede atacak derseniz ocak ayının ortasında, yani 20 Ocak ile 10 Şubat arasındaki dönemde ciddi anlamda soğuma ve kar yağışı göreceğiz. Bu kar yağışları hem kıyı kesimler hem de iç kesimlerde etkili olacak. Özellikle İstanbul ve çevresinde ciddi kar yağışları olabilir. Tabi bunlar birer tahmin, değişimler yaşanabilir. Öngörülerimiz bazen tutmayabilir.” dedi.

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