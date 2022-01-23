Kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor

Yurt genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok kara yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Tokat-Sivas kara yolu, etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle her iki yönde de ulaşıma kapandı.

İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, Tokat kent çıkışı ile diğer taraftan Çambıbel geçidinden itibaren araçların geçişine izin vermiyor.

Araç kuyruğu oluşan yolda trafik ve Karayolları ekipleri, yolun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Sivas-Malatya kara yolu yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Malatya'da etkisini sürdüren kar, trafikte aksamalara neden oluyor.

Yoğun kar ve tipi dolayısıyla Malatya-Sivas kara yolu çift yönlü trafiğe kapandı.

Sivas'tan Malatya istikametine gelen araçlar Kangal ilçesi girişinde, Malatya'dan Sivas'a seyreden araçlar ise Hekimhan'da trafik polislerince bekletiliyor.

Karayolları ekipleri, yolu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya-Konya kara yolunun açılması için çalışmalar sürüyor

Antalya-Konya arasındaki geçişi sağlayan Akseki ilçesinin 1825 rakımlı Alacabel mevkisi, dün öğle saatlerinde yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri yolu açmaya çalışıyor.

Akseki İlçe Jandarma Komutanlığı ve Akseki Bölge Trafik ekipleri de yolda kalan vatandaşların mağdur olmaması için mücadele ediyor. Ekipler, yolda mahsur kalan çok sayıda aracı kurtardı.

Kar ve tipi nedeniyle görüş mesafesinin oldukça azaldığı bölgede kar kalındığı ise 1,5 metreyi buldu.

Samsun-Ankara kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor

Samsun genelinde akşam başlayan kar yağışı, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı.

Samsun-Ankara kara yolu Çakallı mevkisi ile Kavak ve Havza ilçelerinin Ankara yönünde kar ve sis nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları, belediye ve polis ekipleri, yolları açık tutabilmek için yoğun çaba harcıyor.

Otobüs ve tırları zaman zaman bekleten bölge trafik ekipleri, araçların kontrollü geçişine izin veriyor.

Konya'da Karaman istikameti hariç kara yolları trafiğe kapatıldı

Konya'da geç saatlerde başlayan kar yağışı ve tipi etkisini artırdı.

Bölge trafik ekipleri tarafından Konya-Ankara, Konya-Aksaray, Konya-Antalya, Konya-Afyonkarahisar, Konya-Beyşehir ve Konya-Adana kara yollarında araç geçişi durduruldu.

Karayolları ve belediye ekipleri, yolları trafiğe açabilmek için yoğun çalışma yapıyor.

Öte yandan kent merkezinde de yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Araçlar trafikte ilerlemekte zorlanıyor.

Şehir merkezinde belediye kar küreme araçları çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.