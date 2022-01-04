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Kara Kış Destek Paketi ikinci doğalgaz ödemeleri yatırıldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla, “Hane başı 500’er TL’lik ikinci ödemesini bugün tamamlıyoruz. Ailelerimiz yarından itibaren yakıt harcamasında bulunabilirler” dedi.
Kara Kış Destek Paketi ikinci doğalgaz ödemeleri yatırıldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda ihtiyaç sahibi vatandaşlara ekonomik yönden destek olmayı sürdürüyor.

   Geçtiğimiz yıl Yavaş tarafından açıklanan toplam 600 milyon TL’lik “Kara Kış Destek Paketi” ile sosyal yardım alan ailelere yönelik ilk kez başlatılan doğalgaz desteğinin ikinci ödemelerinin de Başkent Kart’lara yatırıldığını duyuran Yavaş, “Türkiye’de bir ilk olan doğalgaz desteğimiz kapsamında; 192.080 ailemizin Başkent Kart’larına yapacağımız toplam 400.349.350 TL’lik doğalgaz desteğimizin hane başı 500’er TL’lik ikinci ödemesini bugün tamamlıyoruz. Ailelerimiz yarından itibaren yakıt harcamasında bulunabilirler” dedi.

    26 bin 666 vatandaşın Başkent Kart’larına geçtiğimiz hafta yapılan 300 TL’lik ödemeden sonra geriye kalan 200 TL’lik fark ücretlerinin ise 5 Ocak Çarşamba gününden itibaren yatırılmasıyla toplam 192 bin 80 aile ocak ayında doğalgaz desteğinden yararlanmış olacak.

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