Kara ve denizdeki LNG terminalleri tam kapasite çalışıyor

BOTAŞ Genel Müdür Yardımcısı Pamukçu, karada iki sıvılaştırılmış doğal gaz ve iki yüzer LNG depolama ve gazlaştırma ünitesi bulunduğunu belirterek, "Terminaller 7 gün 24 saat Türkiye'nin gaz ihtiyacını karşılamak için hizmet veriyor." dedi.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Genel Müdür Yardımcısı Talha Pamukçu, Türkiye'de karada iki sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve iki yüzer LNG depolama ve gazlaştırma ünitesi (FSRU) bulunduğunu belirterek, "Bu terminaller 7 gün 24 saat emre amade olacak şekilde Türkiye'nin gaz ihtiyacını karşılamak için hizmet veriyor. Özellikle kış aylarında tam kapasiteyle çalıştırılıyor." dedi.

Anadolu Ajansı, BOTAŞ'ın Dörtyol terminalinde bulunan Ertuğrul Gazi FSRU'ya Cezayir'den gelen geminin LNG aktarımını ve EgeGaz LNG Terminali'ne ABD'den gelen LNG gemisinin boşaltım işlemini görüntüledi.

İşlem sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Pamukçu, uluslararası piyasalardan temin edilen LNG kargolarının Ertuğrul Gazi'ye yanaşarak gemiden gemiye aktarım yaptığını anlattı.

Ertuğrul Gazi'de depolanan LNG'nin ihtiyaca göre gazlaştırma işlemine tabi tutularak sisteme verildiğini ifade eden Pamukçu, "Kargo gemilerinin yanaşmasında hava koşulları etkili oluyor. Hava koşulları normal olduğu sürece gemiden gemiye aktarım süreci yaklaşık 36 ila 48 saatlik bir operasyon. Bu süre, geminin yanaşması, yükünü aktarması ve güvenli bir şekilde ayrılmasını kapsıyor." bilgisini paylaştı.

Pamukçu, LNG kargolarının temininin ihtiyaç ve planlama dahilinde yürütüldüğüne işaret ederek, "İhtiyaç ve uluslararası pazarın durumuna göre tedarik takvimi değişkenlik gösteriyor. Kışın Ertuğrul Gazi'ye haftada bir LNG kargosu geliyor." dedi.

Ertuğrul Gazi'nin çevreci ve enerji verimliliği yüksek bir gemi olduğunu aktaran Pamukçu, gemiden gemiye aktarım işlemi sırasında aynı zamanda gazlaştırma yapılarak şebekeye gaz verilebildiğini ve bu özelliğin birçok FSRU'da bulunmadığını kaydetti.

Ertuğrul Gazi yılda 2,5 milyar metreküp gazlaştırma yapabiliyor

Pamukçu, dünyada yaklaşık 40 adet olan FSRU'lardan son yapılanın Ertuğrul Gazi olduğunu söyledi.

Geminin geçen yıl temmuzda devreye girmesinden bugüne 1,1 milyar metreküp gazlaştırma yaptığını anlatan Pamukçu, şöyle devam etti:

"Gemimiz, yılda yaklaşık 2,5 milyar metreküp gazlaştırma yapma kabiliyetine sahip. Gemimizin LNG depolama kapasitesi 170 bin metreküp. LNG doğal gazın sıkıştırılmış hali olduğu için yaklaşık 600 kat sıkıştırılarak doğal gaz sıvı halde taşınabiliyor. 170 bin metreküp LNG kapasitesinin gaz karşılığı yaklaşık 110 milyon metreküp doğal gaza karşılık geliyor. Ertuğrul Gazi’nin günlük maksimum gazlaştırma kapasitesi 28 milyon metreküp. Bu da kış döneminde günlük ihtiyacın yüzde 10'unu karşılayabildiği anlamına geliyor. Yaz aylarında günlük ortalama tüketimimiz düştüğü için o dönemlerde de Türkiye'nin ihtiyacının yüzde 20'sini karşılayabiliyor. Türkiye’nin iki kara LNG terminali ve iki FSRU terminali bulunuyor. Bu terminaller 7 gün 24 saat emre amade olacak şekilde Türkiye’nin gaz ihtiyacını karşılamak için hizmet veriyor. Özellikle kış aylarında tam kapasiteyle çalıştırılıyor."

EgeGaz LNG Terminali dünyadaki en büyük gemilere hizmet veriyor

EgeGaz Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Akbal da 2006'da devreye alınan EgeGaz LNG Terminali'nin Türkiye'deki iki kara terminalinden biri olduğunu belirtti.

LNG'nin doğal gaz sisteminin önemli bir unsuru olduğunu vurgulayan Akbal, "Doğal gaz borularıyla yaptığınız tedarikte kontrol sizin elinizde değilken, LNG'de tamamıyla sizin denetiminizde. İsteğinize bağlı miktarda, istediğiniz aralıkta LNG'den gazlaştırma yapıp sisteminizi besleyebiliyorsunuz. LNG, sistemin sigortası olarak düşünülebilir. Bir yerde, LNG terminali nöbetçi eczane. İstediğiniz anda, anında gazlaştırıyorsunuz ve ulusal şebekeye sevk ediyorsunuz." dedi.

Akbal, EgeGaz terminalinin Türkiye'nin doğal gaz altyapısında önemli bir yere sahip olduğuna işaret ederek, "LNG altyapısının da yüzde 34'ünü temsil etmektedir. İçinde bulunduğumuz kış periyodu ve aynı zamanda tedarik kısıntıları nedeniyle EgeGaz Terminali mütemadi olarak tam kapasitede hizmete devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

EgeGaz terminalinde iki büyük depolama tankı bulunduğunu söyleyen Akbal, "Terminalin toplam depolama kapasitesi 170 milyon standart metreküp. Terminalin günlük sevkiyat kapasitesi ise 40 milyon standart metreküp. Aynı zamanda, iskelesi dünyadaki hali hazırda yapılmış ve yapılmakta olan en büyük gemilere hizmet verebilecek şekilde donatıldı. Bütün bu unsurlarıyla beraber doğal gaz sistemimize değer katmayı sürdürmekteyiz." diye konuştu.