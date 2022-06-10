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Karabağ zaferi şehitleri Azerbaycan’dan gelen 44 şehit ailesiyle anıldı

Sancaktepe’de Karabağ zaferi şehitleri anma gecesi düzenlendi. 44 günde kazanılan Karabağ zaferine ithafen 44 şehit ailesinin Türkiye’ye geldiği programa katılan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran şehit ailelerine seslendi.
Karabağ zaferi şehitleri Azerbaycan’dan gelen 44 şehit ailesiyle anıldı

Sancaktepe Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi’nde dün gece gerçekleşen program ile 2020 Karabağ Savaşı’nda şehit düşen askerler anıldı. 44 şehit ailesinin katıldığı program, şehitler anısına saygı duruşu ile başladı ve iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla devam etti. Kuran tilavetinin ardından kürsü konuşmaları yapılarak Karabağ şehitleri anıldı ve duygu dolu anlar yaşandı.

Sancaktepe Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Yurtdışı Türkleri Derneği tarafından organize edilen etkinliğe Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Batı Trakya Türkleri Lideri Dr. Sadık Ahmet’in eşi Dostluk Eşitlik Barış Partisi (DEB) Onursal Başkanı Işık Sadık Ahmet, DEB Partisi Genel Başkanı Çiğdem Asafoğlu, Sosyal Yardım Vakfı Başkanı Venera Askerova, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, parti üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

“SİZLER TARİH YAZAN EVLATLAR YETİŞTİRMENİN GURURUNU HEP ÜZERİNİZDE TAŞIYACAKSINIZ”

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran Karabağ şehitlerini ve tüm şehitleri rahmetle andığını söyleyerek, “Rabbim bize de tıpkı şehitlerimiz gibi bir ölüm, şehitlik nasip etsin diye dua ederek mesaimize başlıyoruz. O yüzden asla başınızı öne eğmeyin. Sizler tarih yazan evlatlar yetiştirmenin gururunu hep üzerinizde taşıyacaksınız. Sizin evlatlarınız, çocuklarınız, kardeşleriniz, aileniz, akrabalarınız öylesine büyük bir tarih yazılar ki o tarih sadece Azerbaycan’ın kaderini değiştirmedi, sadece Azerbaycan’ın topraklarına yeniden kavuşmasını sağlamadı. Bir millete geniş coğrafyada hangi sorunla karşı karşıya kalırsa kalsın o sorunun üstesinden gelme cesaretine ve kudretine sahip olduğunu gösterdi. Sizin evlatlarınızın şehadeti bizlere dünya tarihini değiştiren bir miladı, tarihte yeni bir sayfayı açtı” ifadelerini kullandı.

“ŞEHİDİ OLMAYAN ÜLKENİN HİKAYESİ OLMAZ”

44 günde kazanılan zafere ithafen 44 şehit ailesinin programda yer aldığını belirten Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, “Bugün o 44 gün adına 44 şehit ailemizi burada görmekten ben gerçekten ziyadesiyle meshur oldum. Gönlüm hoş oldu. Sizlerin acılarını gözlerinizde ve aynı şekilde kalbimde hissettim. Ama bir o kadar da o onuru, duruşu sizlerde hissettim. Allah razı olsun. Şehidi olmayan ülkenin hikayesi olmaz, tarihi olmaz, geleceği olmaz” şeklinde konuştu.

“BU ANALARIMIZIN BÜTÜN ACISINI DAMARLARIMDA HİSSEDİYORUM”

Dostluk Eşitlik Barış Partisi (DEB) Onursal Başkanı Işık Sadık Ahmet ise “Bu analarımızın bütün acısını damarlarımda hissediyorum. Sizi görünce kalbim eriyor. İçimin eridiğini hissediyorum. Allah hiç kimseye evlat acısı yaşatmasın diyoruz ama sizin evlatlarınız bir şehit ve vatan uğruna düşmüş bir şehit. Haince öldürülmüş biri değil. Gurur duyun. Ne mutlu Türk’üm diyene, ne mutlu Türkiye ve Azerbaycan Cumhuriyetlerine” diye konuştu.  

Sosyal Yardım Vakfı Başkanı Venera Askerova da “Toprak suyla yoğurulursa çamur, kanla yoğurulursa vatan olur. Bizim şehitlerimiz Azerbaycan’ı vatan eyledi. Onların sayesinde biz gururla başımızı dik tutuyoruz ve çok gurur duyarak deyin ki vatanın başı sağ olsun” dedi.

Programın sonunda 5 şehit ailesi yaşadıkları süreci davetlilere aktardı. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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