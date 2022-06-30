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Karabük'te 5 öğrenci LGS'den 500 tam puan aldı

Karabük'te 5 öğrenci, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavdan 500 tam puan aldı.
Karabük'te 5 öğrenci LGS'den 500 tam puan aldı

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, yaptığı yazılı açıklamada, 2022 LGS sonuçlarına göre Karabük genelinde 5 öğrencinin 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olduğunu belirtti.

Ülke genelinde tüm soruları doğru olarak cevaplayan193 öğrenciden 5'inin Karabük'te olmasının nüfus ve öğrenci sayısı oranına göre çok büyük başarı olduğunu vurgulayan Akbaş, şunları kaydetti:

"Bu başarı bir takım başarısıdır. İdarecisinden öğretmenine, velimizden okulumuzu temizleyen hizmetlisine kadar eğitim ailemizin üstün emeklerinin karşılığıdır. Öğrencilerimizi kutluyorum, öğretmenlerimize teşekkür ediyorum, velilerimizi, idarecilerimizi tebrik ediyorum."

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