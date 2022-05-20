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Karabük'te aronya ve limon otu fideleri toprakla buluştu

İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, "Tıbbi ve aromatik bitki çeşitliliği yönünden birçok türe ev sahipliği yapan Karabük, orta ve uzun vadede yapılacak çalışmalar sonucunda inşallah tıbbi aromatik bitkilerin merkezi haline gelecektir." dedi.
Karabük'te aronya ve limon otu fideleri toprakla buluştu

Karabük'te Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında ​İl Özel İdaresi tarafından finanse edilen ve üreticilere dağıtılan aronya ile limon otu fideleri dikildi.

Safranbolu Ağaçkese köyünde aronya, Yukarıçiftlik köyü Keten Mahallesi'nde limon otu fideleri dikme töreninde konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, son yıllarda tıbbi ve aromatik bitkiler sektörünün büyüdüğünü söyledi.

Karabük tarımına 2 çeşit yeni tıbbi ve aromatik bitkiyi kazandırdıklarını belirten Ayvalık, "Türkiye'de tıbbi ve aromatik bitkilerde büyük bir açık var. Bu açıkla ilgili olarak hem üretim hem de bu üretilen ürünlerden yeni ürünler üretmek gerektiği kanaati ortaya çıktı. Tıbbi ve aromatik bitki çeşitliliği yönünden birçok türe ev sahipliği yapan Karabük, orta ve uzun vadede yapılacak çalışmalar sonucunda inşallah tıbbi aromatik bitkilerin merkezi haline gelecektir." diye konuştu.

Konuşmanın ardından çiftçilere uygulamalı eğitim verilerek fidelerin dikimi, bakımı ve hasadı konusunda bilgi aktarıldı. Daha sonra proje kapsamında aronya ve limon otu fideleri toprakla buluşturuldu.

Proje kapsamında 15 dekar alanda aronya, 7 dekar alanda ise limon otu fidesi dikildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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