Karabük'te dereler taştı, tarım alanları zarar gördü

KARABÜK’ün Yenice ilçesinde etkili olan şiddetli yağış sonrası derelerde su seviyesi yükselirken, taşkın nedeniyle yollar hasar gördü, tarım alanları suyla doldu.

Yenice'de 3 gündür devam eden kuvvetli yağmur, etkisini artırdı. Merkezden geçen İncedere Çayı’nda su seviyesi yükseldi. Yenice-Yoratanpazarı yolu, taşkın suları dolunca oluşan hasar nedeniyle kısmen ulaşıma kapandı. Ekiplerin çalışmalarıyla yol, kısa süre sonra tekrar açıldı. Atatürk Mahallesi’nde ise sera ve tarım alanlarını su basarken, evlere girmemesi için büyük çaba harcandı. Ekili alanlar ise zarar gördü.

Naile Çengel, "Kaç senedir böyle bir şey olmamıştı. Benim burada seralarım ve bahçem gitti" dedi.