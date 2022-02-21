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Karabük'te heyelan nedeniyle 17 ev tedbir amaçlı boşaltıldı

Vali Fuat Gürel, "Kısa vadede vatandaşlarımıza ekonomik olarak destek vereceğiz. Daha sonra konutlar nerede ve nasıl yapılacak, onlarla ilgili çalışmayı da başlatmış olacağız." dedi.
Karabük'te heyelan nedeniyle 17 ev tedbir amaçlı boşaltıldı

Karabük'ün Yenice ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle 17 ev tedbir amaçlı tahliye edildi.

Vali Fuat Gürel, Değirmenyanı köyü Erfeyli Mahallesi'ndeki heyelan bölgesine giderek incelemelerde bulundu.

Vatandaşlarla görüşerek "geçmiş olsun" dileklerini ileten Gürel, gerekli çalışmaların yapılacağını bildirdi.

Afet nedeniyle zarar gören evleri de inceleyen Gürel, tehlikeli olabileceği için vatandaşlara değerli eşyalar haricindekileri çıkarmak için uğraşmamaları uyarısında bulundu.

Gürel, gazetecilere, yoğun karın erimesi ve geçen haftaki yağmurun etkisiyle çoğu yerde toprak yumuşamasından dolayı hareketlenme olduğunu belirterek, "17 hanemizi etkileyen heyelan riski var. Tespit ettiğimiz evlerdeki 17 haneyi boşalttık. Buralarda 21 aile yaşıyor. Kısa sürede burada neler yapılabileceğini tespit edip ona göre vatandaşlarımızın çözümünü devlet olarak üretmiş olacağız." dedi.

"Hiçbir can kaybı ya da yaralanma yok"
Mahallenin üst kısımlarında yaşayanların normale dönmesi için gerekenin yapılacağını aktaran Gürel, şöyle konuştu:

"Buradaki vatandaşlar dünden itibaren başka yerlere taşındı. Kısa vadede vatandaşlarımıza ekonomik olarak destek vereceğiz. Daha sonra konutlar nerede ve nasıl yapılacak, onlarla ilgili çalışmayı da başlatmış olacağız. Şu an için hiçbir can kaybı ya da yaralanma yok. Sadece zeminde genel kayma var. Vatandaşlarımızın erken tepkisiyle tespitler yapıldı ve evler boşaltıldı."

Gürel, bölgenin yarısından fazlasını etkileyen bir hareketlenme olduğunu vurgulayarak, afet bölgesi ilan edilmesi konusundaki kararı muhtemelen alacaklarını kaydetti.

Öte yandan drone ile görüntülenen bölgede, çökme ve yarıkların arttığı anlaşıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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