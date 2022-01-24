Karabük'te kar nedeniyle yolda kalan 99 kişi öğrenci yurdunda misafir ediliyor

Karabük'te olumsuz hava koşulları nedeniyle bekletilen yolcu otobüslerindeki 99 kişi, öğrenci yurdunda ağırlanıyor.

AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kastamonu ve Sinop'tan gelen 3 otobüsün yolların kapalı olması nedeniyle Karabük'te durduğu, 99 yolcunun Soğuksu KYK yurdunda misafir edildiği belirtildi.

Karabük Valiliği de Gerede-Düzce ile Gerede-Ankara arası otoyol ve devlet yolunun yoğun kar ile tipiden kapandığını, bu nedenle ikinci bir duyuruya kadar Gerede-Ankara-Bolu-İstanbul istikametine yola çıkılmaması gerektiğini bildirdi.

Karabük Üniversitesi de bugün başlayacak bütünleme sınavlarının hava muhalefeti ve öğrencilerden gelen talepler üzerine 31 Ocak'a ertelendiğini duyurdu.

Vali Gürel kar nedeniyle yolda kalanları öğrenci yurdunda ziyaret etti

Karabük Valisi Fuat Gürel, olumsuz hava koşulları nedeniyle bekletilen otobüslerin yolcularını misafir edildikleri öğrenci yurtlarında ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları sebebiyle yolda mahsur kalanların Soğuksu öğrenci yurdunda misafir edilmeye başlandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Gürel, meteorolojik uyarılarla birlikte tüm hazırlıkları tamamladıklarını kaydederek, şunları ifade etti:

"Görevimiz vatandaşlarımızın her koşulda yanlarında olmak. Bu şiarla hazırlandık. İl genelinde bir sıkıntımız bulunmuyor ancak Gerede-Düzce ile Gerede-Ankara otobanında ve devlet kara yolunda yaşanan sıkıntı nedeniyle vatandaşlarımızı yurtlarımızda ağırlıyoruz. Devletimiz güçlü ve milletinin yanında. Kış mevsimini ağır geçiriyoruz ama tüm ekiplerimizle sahadayız. 24 saat görev yapıyoruz. Bu anlamda fedakarca çalışan ekiplerimize ve görev alan personelimize teşekkür ediyorum."