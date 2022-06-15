  • BIST 2.524,02
  • Altın 1014.585
  • Dolar 17.2847
  • Euro 18.0136
  • Ankara 25 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 25 °C
»

Karabük'te sağanak etkili oldu

Karabük il merkezi ile bazı ilçelerde sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Karabük'te sağanak etkili oldu

Kentte aniden başlayan ve zaman zaman etkisini arttıran yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu.

İl merkezi ile Eskipazar ilçesindeki ana ve ara yollarda sağanak nedeniyle zaman zaman trafik akışı aksadı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, ıslanmamak için bina girişlerine ve otobüs duraklarına sığındı.

Hava sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü kentte, yağışın aralıklarla etkili olması bekleniyor.

Belediye ve karayolları ekipleri, su biriken yollarda çalışma yürütüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Akar duyurdu: Türkiye'den tahıl krizi için ''kırmızı hat'' adımı!15 Haziran 2022 Çarşamba 14:30
  • Rusya-Ukrayna savaşının neden olduğu tahıl krizinin çözümü için "kırmızı hat" kuruldu15 Haziran 2022 Çarşamba 14:29
  • DBP'li Salihe Aydeniz hakkında hazırlanan soruşturma dosyası Ankara'ya gönderildi15 Haziran 2022 Çarşamba 14:29
  • Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Karargahı'na geldi15 Haziran 2022 Çarşamba 14:28
  • NATO: PKK, Finlandiya ve İsveç tarafından da terör örgütü olarak tanımlanmıştır15 Haziran 2022 Çarşamba 14:02
  • Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan, Ukrayna'dan tahıl koridoru açıklaması15 Haziran 2022 Çarşamba 14:02
  • Dışişleri Bakanlığından Burkina Faso'daki terör saldırısına ilişkin taziye mesajı15 Haziran 2022 Çarşamba 14:01
  • Trenin çarptığı 130 koyun telef oldu15 Haziran 2022 Çarşamba 13:28
  • AKINCI KGK ile ilk atış testini başarıyla tamamladı15 Haziran 2022 Çarşamba 12:45
  • Elektrikli taşıtları şarj etmek için kurulacak tesisata ilişkin teknik şartname Resmi Gazete'de15 Haziran 2022 Çarşamba 12:04
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti