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Karabük'te sağanak etkili oldu

Karabük'te sağanak, günlük hayatı olumsuz etkiledi.
Karabük'te sağanak etkili oldu

Kentte aniden başlayan ve zaman zaman etkisini arttıran sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu.

İl merkezi ile Eskipazar ilçesindeki ana ve ara yollarda zaman zaman trafik akışı aksadı.

Hava sıcaklığının 30 derece ölçüldüğü kentte, yağışın aralıklarla etkili olması bekleniyor.

Afyonkarahisar'da sağanak tarım arazilerine zarar verdi
Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde de etkili olan sağanaktan bazı tarım arazileri zarar gördü.

İscehisar Kaymakamı Uğur Kapar ile Belediye Başkanı Ahmet Şahin, dün sağanak sonrası Karağaç köyü deresinin taşması sonucu zarar gören yollar ve tarım arazilerinde incelemede bulundu.

Şahin, yaptığı açıklamada, İscehisar'da sağanak nedeniyle oluşan taşkının ardından hasarın tespit edildiğini belirtti.

Zararın telafisi için gerekli çalışmaları yapacaklarını aktaran Şahin, "Tek tesellimiz can kaybının yaşanmaması. Rabb'im milletimizi her türlü afetten korusun." dedi.

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