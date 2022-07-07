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Karabük'te selden zarar gören evlerin yıkımına başlandı

Karabük'ün Yenice ilçesinde, sağanak nedeniyle oluşan selin hasar verdiği 4 binada yıkım çalışmaları başladı.
Karabük'te selden zarar gören evlerin yıkımına başlandı

İlçeye bağlı Tır köyünde, selden etkilenen binalarda hasar tespit çalışmaları tamamlandı.

Köyde 4 binanın yıkılmasına karar verildi ve ev sahiplerinden onay alındı.

Daha sonra köye gelen Kaymakamlık ekipleri, evlerin yıkımına başladı.

İlk olarak yan duran bir binanın yıkımı gerçekleştirildi. Yıkım çalışmalarının yarın da devam edeceği belirtildi.

Karabük Valisi Fuat Gürel, ilçe genelinde, yol, menfez, kanalizasyon, içme suyu ve altyapı çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Hasar gören yapılarda da çalışmaların başladığını aktaran Gürel, yaraların en kısa sürede sarılacağını aktardı.

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