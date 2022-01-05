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Karabük'ün iki bin nüfuslu Eflani ilçesinde 'can dostlar'a özel bakımevi

Karabük'ün yaklaşık 9 bin nüfusa sahip Eflani ilçesinde belediye tarafından yapılan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'nde, 3 yıldır köpeklere tedavi ve kısırlaştırma hizmeti veriliyor
Karabük'ün iki bin nüfuslu Eflani ilçesinde 'can dostlar'a özel bakımevi

Eflani Belediyesince yardıma muhtaç, yaşlı, yaralı ve başıboş sokak hayvanları için 2019'da geçici bakımevi hayata geçirildi.

Yaklaşık 150 hayvan kapasiteli merkezde bakım ve tedavisi yapılan köpekler, kısırlaştırma işlemlerinin ardından yeniden doğal yaşam alanlarına bırakılıyor.

Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, AA muhabirine, son günlerde Türkiye'nin değişik bölgelerinden hayvan saldırısı haberlerinin gündeme geldiğini söyledi.

Sokak hayvanlarıyla ilgili sıkıntı yaşanabileceğini 3 yıl önce öngördüklerini ve bakımevini hayata geçirdiklerini aktaran Ertuğrul, bulunduğu ortamdan alınan hayvanlar için gerekli işlemlerin yapıldığını anlattı.

Ertuğrul, şunları kaydetti:

"Hasta olanları tedavi ediyoruz, aşılarını yapıyoruz. Bir yıldan bu tarafa da bakanlık ruhsatlı olarak kısırlaştırma işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Şu ana kadar 100 civarında sokak hayvanının kısırlaştırmasını gerçekleştirdik. Bu hayvanlarımızı rehabilitasyonu, kısırlaştırılması ve tedavisi bittiğinde yasa gereği aldığımız ortama geri bırakıyoruz."

"Barınaktaki hayvanların sahiplenilmesini istiyoruz"
Köylerde yaşayanların kış aylarında gurbete giderken besledikleri hayvanları ilçe merkezine bırakmaları neticesinde sokak hayvanlarında ciddi artışın söz konusu olduğunu vurgulayan Ertuğrul, çevre ilçelerden de buraya çok sayıda hayvanın geldiğine dikkati çekti.

Ertuğrul, bu hayvanlara barınağın kapasitesi oranında baktıklarını dile getirerek, şunları söyledi:

"Bakımevinde ortalama 100 ila 150 hayvana bakıyoruz. Kış aylarında bu sayı biraz daha artıyor. Buradaki hayvanlarımızın sürekli kapalı ortamda tutulması, kanun gereği mümkün değil. Tedavileri bitenleri, aldığımız ortama geri bırakıyoruz. Hayvanlar fıtratı gereği insanlarla yaşıyor. Vatandaşlarımızın bakabilecekleri hayvanları gelip buradan sahiplenmelerini, onların bakımlarını üstlenmelerini arzu ediyoruz."

"Merkezde iki bin nüfuslu Eflani Belediyesi hayvan barınağı yapmışsa, bütün belediyelerimiz bundan çok daha güzelini yapabilir." diyen Ertuğrul, irade ortaya konmasının önemine işaret etti.

Eflani Belediye Başkanı Ertuğrul, "Bütün belediye başkanlarımız hayvan barınakları yaparsa 3 sene içerisinde ülkemizde bütün bu sorunlar ortadan kalkar. Hem hayvanları korumuş oluruz hem de hayvan saldırılarından insanlarımızı korumuş oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

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