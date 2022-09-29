Karadaş: Düzenleme ve denetleme şekillerinin belirlenmesi acil bir ihtiyaç haline geldi

RTÜK Başkan Vekili Orhan Karadaş, internet medyasını güvenli bir hale taşınması için yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu belirterek, “Bu alanın rasyonel ve şeffaf olarak düzenlemek bir zorunluluk haline gelmiştir” dedi.

Radyo Televizyon Üst Kurulu(RTÜK) ev sahipliğinde ‘Türk İnternet Medyası RTÜK Çalıştayı’ Başkentte 81 ilden ve yurt dışı ülkelerde görev yapan medya mensuplarının katılımıyla gerçekleştirildi. Çalıştayda ‘Türk İnternet Medyası ve RTÜK Uygulamaları’ kapsamında internet haberciliğinde yaşanan problemler ve çözüm önerileri ele alındı. RTÜK Başkan Vekili Orhan Karadaş, “İnternet gazeteciliğinin mesleki standartlarını ortaya koymak, bu alanın rasyonel ve şeffaf olarak düzenlemek bir zorunluluk haline gelmiştir. Kişisel haklardan toplumsal düzene ve ulusal güvenliğe kadar bütün boyutlarıyla internet medyasının daha güvenli hale getirmek bir standarda kavuşturmak ve ilkeleri belirlemek gerekmektedir. Sınırların belirlenmesi görev alanların tanımlanması muhatapların netleştirilmesi bir zarurettir” dedi.

ANADOLU’NUN MEDYASI EMEKLERİYLE VAR OLMUŞTUR

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Türk İnternet Medya Birliği (TİMBİR) Başkanı Dr. Süleyman Basa, “RTÜK’ün ev sahipliğinde önemli bir çalıştaya imza atacağız. Bugün Anadolu’nun yedi bölgesinden 81 ilde kendi emekleriyle insanlara haber ulaştıran gazeteci arkadaşlarımız aramızda. Hepsi ayrı bir başarı hikâyesi. Bugün internet medyası devlet desteği olmadan, kendi emekleriyle şuan ki gücüne erişmiştir. Övünerek söylüyorum ki Anadolu’nun internet medyası kendi öz kaynağıyla habercilik yapmıştır” ifadelerini kullandı.

EMEĞİN TAKDİR EDİLDİĞİ MEDYA KANUNU

Dr. Basa, “Bugün RTÜK ile birlikte, RTÜK uygulamalarından internet medyasının sorunlarına, dezenformasyondan içerik üretimine birçok konuyu ele alacağız. İnternet medyası her geçen gün büyümekte ve etki alanını genişletmektedir. Günümüzde yazılı ve görsel medyayla yarışacak seviyeye gelen internet medyası şüphesiz geleceğin ana akım medyası olacaktır. Kopyala-yapıştır haberciliği nitelikli gazetecilik sanan, etik kurallardan uzak anlayış itibar görmemelidir. Bu sebeple emeği takdir edecek, vasatı engelleyecek bir internet medyası yeni yasama döneminde mutlaka kanunlaştırılmalıdır. O yüzden mecliste olan yasayı destekliyoruz ve bir an önce çıkmasını bekliyoruz. Karar vericiler üzerinde etki oluşturmak için mutlaka birlik olmalıyız. Bunu hep beraber başaracağımıza inanıyorum” diyerek konuşmayı sonlandırırken sözü RTÜK Başkan Vekili Orhan Karadaş’a bıraktı.

DÜZENLEME VE DENETLEME ACİL BİR İHTİYAÇ

RTÜK Başkan Vekili Orhan Karadaş, “Bireyin çevresindeki olaylar ve dünyadaki gelişmeler hakkında gerçek, doğru ve hızlı bir şekilde haberlere ulaşılması sağlıklı bir demokrasi için vazgeçilmezdir. Artık basın demiyor bütün bunları içerisine alan medya sektörü olarak adlandırıyoruz. Medya sadece haber alma-vermeyi değil hayatın akışını da şekillendiriyor. Özellikle sosyal medya ayrı bir başlıktır ve üzerinde dikkatlice durulmalı, düşünülmeli ve beklentileri karşılayacak şekilde mutlaka yasal düzenlemelere kavuşturulmalıdır. Düzenleme ve denetleme şekillerinin belirlenmesi acil bir ihtiyaç haline geldi. Mecliste bulunan ve meclisin açılmasıyla birlikte kararlaştırılacağı anlaşılan düzenlemenin bütün bu ihtiyaçları karşılayacağını umuyor ve bekliyoruz” dedi.

GÜVENLİ VE İLKELERİ BELİRLENMİŞ MEDYA

Karadaş, “İnternet gazeteciliğinin mesleki standartlarını ortaya koymak, bu alanın rasyonel ve şeffaf olarak düzenlemek bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu toplantıda karşılıklı olarak eksiklikleri tespit etmek, gerekli düzenlemeler için zemin oluşturmak son derece faydalı olacaktır. İnternet gazeteciliğinin mesleki standartlarının belirlenmesi, uygun çalışma ortamının sağlanması ve çalışanların haklarının korunmasına yönelik çerçevenin çizilmesi son derece önemlidir. Kişisel haklardan toplumsal düzene ve ulusal güvenliğe kadar bütün boyutlarıyla internet medyasının daha güvenli hale getirmek bir standarda kavuşturmak ve ilkeleri belirlemek gerekmektedir. Sınırların belirlenmesi görev alanların tanımlanması muhatapların netleştirilmesi bir zarurettir” diye konuştu.

GÜVEN AZALIYOR

Bireylerin sağlıklı, eksiksiz ve gerçeğe dayalı şekilde bilgilendirilmesi ve haber alma haklarının korunması noktasında herkese görevin düştüğünü belirten Karadaş, “İnternet haberciliği tıklanma eksenli değil hakikat eksenli olmalıdır. Cevap ve düzeltme hakkı da internet medyasında eksik kalmamalıdır. Türkiye’de dijital medya haberlerine güven oranı 2021 yılına oranla %5 düşüş göstererek %36 olarak gerçekleştirilmiştir. Bu üzerinde düşünülmesi gereken bir tablodur. Güven oranı gittikçe düşüyor. Uluslararası araştırmalara göre yalan ve yanıltıcı haber konusunda endişe %62 oranındadır. Saydığım eksikler ve tehditler ve gerekli düzenlemeler onuşunda her birimize ayrı ayrı görevler düşmektedir. İnternet medyasının sorunlarını tek başına kamu otoritesi çözemez, çözmemelidir. Dijital dünyada doğrular için hep birlikte mücadele etmeliyiz. Herkes için temiz ve düzenli bir gelecek inşa etmek temel görevimiz olmalıdır” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

RTÜK Başkan Yardımcısı Orhan Özdemir’in moderatörlüğünü yaptığı ilk oturumda, Av. Aydın Demir, Şebnem Bursalı, Orhan Samast ve Av. Cüneyt Altıparmak’ın konuşmacı olarak yer aldı. İlk oturumda konuşmacılar, İnternet Yayıncılığında Lisanslama ve Yetkilendirme Süreçleri, Medyada Dezenformasyon, İnternet Medyası Basın Etiği ve İtibar ve internet Medyası Hukuki Sorunlar konularını ele aldı.

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Zakir Avşar’ın moderatörlüğünü yaptığı ikinci oturumda ise Tanju Akıncıoğlu, Rıfat Sait, İsmail Karakaş, İsmail Kahraman konuşmacı olarak yer aldı. Oturum içerisinde İnternet Medyasında Teknik Ve İçerik Geliştirme, İnternet Medyasının yasal altyapı ihtiyacı, Yurt dışında Türk Medyası, İnternet Gazeteciliğinde İçerik Üretimi konuları detaylı bir şekilde işlendi.

Buket Beslen/ İLKSAYFA-