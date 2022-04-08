  • BIST 2.376,19
  • Altın 916.889
  • Dolar 14.7505
  • Euro 16.024
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 17 °C
»

Karadeniz gazını üretim haznesine iletecek dev vanalardan ikisi Filyos Limanı'nda

Karadeniz'de çıkarılacak gazı kuyu başından üretim haznesine iletecek iki dev vananın deniz tabanına indirilmesi için hazırlık yapılıyor.
Karadeniz gazını üretim haznesine iletecek dev vanalardan ikisi Filyos Limanı'nda

Mart ayı sonunda ilki, dün ise ikincisi Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'ne getirilen kuyu başı vanaları, Filyos Limanı'ndan Yavuz Sondaj Gemisi ile Türkali-2 kuyusuna indirilecek.

Vanalar, içinde bulunan akış ölçer, sensör, dedektör ve çeşitli vana takımlarıyla gazı kuyu başından üretim haznesine iletecek.

"KAŞİF" isimli su altı robotuyla deniz tabanına indirilecek olan, 65 ton ağırlığa, 5,1 metre yüksekliğe ve 5,9 metre genişliğe sahip dev kuyu başı vanalarından 8 adet daha getirilmesi planlanıyor.

Diğer sondaj gemilerinden Fatih Gökçebey-1 sondaj çalışmasına, Kanuni ise Türkali-5'te çalışmalarına devam ediyor.

Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfini sırtlayacak boruların tamamı haziranda limana indirilmiş olacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Karadeniz gazını üretim haznesine iletecek dev vanalardan ikisi Filyos Limanı'nda08 Nisan 2022 Cuma 15:19
  • Slovakya, Ukrayna'ya S-300 hava savunma sistemi sağladı08 Nisan 2022 Cuma 15:18
  • Örgüte katılım yolu kesilen PKK, çocuk istismarına sarıldı08 Nisan 2022 Cuma 15:17
  • Yoğun kar yağışı sonrası ani sıcaklık artışı heyelanları artırıyor08 Nisan 2022 Cuma 15:16
  • Nijerya'dan Türk yatırımcılara doğal gaz alanında yatırım çağrısı08 Nisan 2022 Cuma 15:14
  • Müteahhitlerin gözü 'fiyat farkı' için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi08 Nisan 2022 Cuma 14:33
  • Tesla, 125 bin 785 otomobili geri çağırdı08 Nisan 2022 Cuma 14:11
  • BM'den Buça açıklaması: Görüntüler korkunç!08 Nisan 2022 Cuma 14:10
  • Tesla, Çin'de satılan 125 bin 785 otomobili geri çağırdı08 Nisan 2022 Cuma 13:41
  • Ülke genelinde esnaf ve iş yeri sayısı arttı08 Nisan 2022 Cuma 13:40
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti