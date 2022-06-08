Karadeniz gazının evlere ulaşmasında en kritik aşama 'boru döşeme işlemi' başlıyor

Türkiye'nin toplamda 540 milyar metreküp doğal gaz keşfettiği Karadeniz'de, söz konusu gazı taşıyacak boruları deniz tabanına yerleştirecek "Castoro 10" isimli gemi 5 Haziran'da Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Bu gelişmenin ardından Karadeniz gazının hanelere ulaştırılması için önemli bir adım atılmış oldu.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Karadeniz'de bulunan doğal gazı vatandaşların kullanımına sunmak ve hanelerle buluşturmak için çalışmalar hız kazandı.

Denizde kuyu hazırlık işlemleri sürerken karada da gazın işleneceği Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi yükseliyor.

Sahada 4 bin 200 personel çalışırken 3'ü sondaj olmak üzere 16 gemi ise çalışmalara destek veriyor.

Sığ kısımlarda boru yerleştirme işlemini yapacak, Bahama bayraklı "Castoro 10" isimli gemi, 5 Haziran'da Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Söz konusu gemi 7 Haziran itibarıyla da Filyos'a ulaştı.

Toplam 140 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğinde olan gemi, 10 bin 487 groston ağırlığa sahip. Gemi 200 personelin konaklamasına uygun şekilde tasarlandı.

"Castoro 10"a yolculuğunda eşlik eden "Maersk Tracker" isimli gemi ise römork görevi görerek bu geminin Türkiye'ye getirilmesini sağladı.

Bölgedeki çalışmalarda Filyos Limanı, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından yoğun şekilde kullanılacak.

Boru döşeme süreci 10 Haziran'da kıyıdan başlayacak

Karadeniz gazını denizin altından taşıyacak 170 kilometrelik boru hattında ilk borular 10 Haziran'dan itibaren kıyıdan başlanarak döşenecek.

Sığ deniz kısmındaki altyapı ve üstyapı çalışmalarının tamamlanmasını takiben, sığ deniz kısmında 50 metre derinliğinden başlamak üzere borular deniz tabanına serilmeye başlanacak.

"Castoro 10" ile sığ kısımda yaklaşık 5 kilometre boruların serimi ve montajı tamamlanacak.

Söz konusu işlemlerde en kritik safha olan derin deniz kısmında ise 2 bin metre derinliğinde boru serme işlemi Castorone isimli gemi tarafından yapılacak.

Şu anda Doğu Akdeniz'de bulunan geminin temmuzda Türkiye'de olması bekleniyor.

Süreç yaklaşık 5 ay alacak

Yaklaşık 170 kilometre uzunluğunda olacak boru hattı, bu ay sığ denizden derine uzanacak şekilde serilmeye başlanacak. Boru hattı döşeme işleminin yaklaşık 5 ay sürmesi öngörülüyor.

Castorone daha önce Baltık Denizi'nde "Baltic Pipe" boru hattının derin deniz boru döşeme işlemlerini tamamlamıştı. İtalyan enerji şirketine ait Castoro 10 ve Castorone, Kuzey Akım doğal gaz boru hattının tamamlanmasında da rol üstlenmişti.

Sakarya Gaz Sahası'nda deniz altına kurulacak üretim sistemine ilk olarak 6 ila 10 kuyu bağlanacak ve bu kuyulardan günlük 10 milyon metreküp gaz üretilerek 2023'te Türkiye'nin doğal gaz şebekesine verilecek. Bu miktar yıllık bazda 3,5-4 milyar metreküpe denk gelirken, üretim dünyadaki bu tür sahalarda da olduğu gibi kademeli olarak artacak.

Karadeniz'de en yüksek üretim seviyesine 2027-2028'de ulaşılması beklenirken, bu dönemde günlük 40 milyon metreküp, yıllık bazda ise yaklaşık 15 milyar metreküp gaz üretilmiş olacak

540 milyar metreküplük rezerv

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Ağustos 2020'de Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'ndaki Tuna-1 kuyusunda 320 milyar metreküp doğal gaz keşfettiğini açıklamıştı. Söz konusu keşif, Türkiye'nin tarihindeki en büyük gaz keşfi olarak kayıtlara geçmişti.

Erdoğan, 17 Ekim 2020’de Tuna-1 kuyusunda saptanan 85 milyar metreküp artışla toplam rezerv miktarının 405 milyar metreküpe ulaştığını açıklamıştı.

Karadeniz’deki gaz rezervi, Amasra-1 kuyusundaki 135 milyar metreküplük keşfin ardından ise toplamda 540 milyar metreküpe ulaştı.