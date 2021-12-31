Karadeniz Kültürü Altınordu’da gün yüzüne çıkarıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla Kültür Sanat Muhabirleri Derneği tarafından düzenlenen “Medya Yoluyla Karadeniz Tarihi ve Kültürünün Anadolu Tarih ve Kültür Değerlerindeki Yeri ve Öneminin Anlatılması” projesi Ordu’da hayata geçti.

Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen gazeteciler, Altınordu Belediyesi ev sahipliğinde, Karadeniz bölgesinde insanların geçmişten bugüne yaşayış tarzı, giyimi, halk oyunları, halk müzikleri, enstrümanları, yemekleri gibi birçok kültürel faktörleri yerinde incelemek için Şelaleler Şehri Ordu’da buluştu.

Ordu Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleşen açılış programına, Kültür Sanat Muhabirleri Derneği Onursal Başkanı Sanem Arıkan, Altınordu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Akyurt, İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, Kültür Sanat Muhabirleri Derneği Genel Başkanı İbrahim Gökdemir, Gazeteciler, öğrenciler ve yöre halkı katıldı.

Açılışta konuşan Kültür Sanat Muhabirleri Derneği Onursal Başkanı Sanem Arıkan, Altınordu’nun Karadeniz’in altın kalbi olduğunu söyleyerek’ “Altınordu Fındık üretiminin yanı sıra hem doğa turizmi hem de deniz turizmi ile Ülke ekonomisine ciddi katkı sağlıyor. Göreve geldiği günden bu yana çalışmalarını aralıksız sürdüren Aşkın Tören Başkanımızı gurur ve keyifle izliyorum. Başta Kültür sanat adına yaptığı çalışmalar olmak üzere pandemi döneminde bile her yerde hayat durmuşken yaptığı etkinlikleri takip ettik. Bundan sonrası içinde Ordu’nun kalbi olan Altınordu için çok şey planlıyoruz. İnanıyoruz ki Aşkın Tören başkanımız gerçekleştireceği müthiş projeler ile Altınordu’yu Kültür ve Sanatın da başkenti yapacak.” İfadelerine yer verdi.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören’in Kültür ve Sanat şehri Altınordu mottosu doğrultusunda kültürel ve sanatsal etkinlere büyük önem verdiklerini ifade eden Altınordu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Akyurt ise, “Bizim şehrimiz yaklaşık 2500 yıllık Kurul Kalesi, eşsiz bir seyir zevki sunan Boztepe’si, derelerimiz, şelalelerimiz ve saymakla bitmeyecek doğal güzellikleriyle adeta bir tarih ve doğa cennetidir. Şehrimizin tarihine, kültürüne, turizmine ve tanıtımına olumlu katkılarda bulunması dileğiyle Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, iş birliği için Kültür ve Sanat Muhabirleri Derneği yönetici ve üyelerine ve teşekkür ediyorum” diyerek çalışmalarda başarılar diledi.

Kültür Sanat Muhabirleri Derneği Genel Başkanı İbrahim Gökdemir de, Tarihi ve Kültürel değerlerin yanı sıra Şelale turizmi ile adından söz ettiren Ordu’nun Ülke ekonomisine değer kattığını belirterek, “Dijitalleşmenin sağladığı ulaşım ağları ile dünyanın birbirine bağlanması neticesinde insanlar daha çok seyahat ediyor, iletişim ağlarının sağladığı imkânlar ile seyahat kararlarını alıyorlar. Bu noktadan baktığımızda Doğu Karadeniz Bölgemizin coğrafi zorluklarını avantaja çeviren bölgeler arasında yer alıyor. Doğal ve kültürel varlıklar ve tarihi yerleri ile göz dolduran Karadeniz için büyük bir avantaj. Karadeniz’in kültür ve turizm alanında layık olduğu seviyeye ulaştırılması için gazeteciler olarak elimizden geleni yapacağız. Bu çalışmalar, kültürel varlıklarımızın bizden sonraki kuşaklara en iyi şekilde ulaştırılması bakımından da önem arz etmektedir.” dedi.

Proje kapsamında Araştırmacı Yazar İsmail Tekpınar moderatörlüğünde, Dr. Gökhan Demir ve Dr. Mustafa Eren’in Tarih düşürme geleneği ve Türk Dünyasında Karadeniz Türk Halk Kültürünün yeri ve önemi hakkında gerçekleşen söyleşi dinleyiciler tarafından büyük ilgi gördü. Özellikle Karadenizli gençlerin pür dikkat izlemesi ise geleceğe dair umut uyandırdı.

Program, Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen gazetecilerin 3 gün boyunca, Yason Burnu, Boztepe, Fındık Müzesi, Paşaoğlu Konağı Etnografya Müzesi, Kurul Kalesi, Menekşe Caddesi ve Taşbaşı Kilisesi gibi tarihi mekanları yerinde incelemesiyle son buldu.