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Karadeniz sahil yolundaki 4,6 kilometrelik tünelde 2 kilometre tamamlandı 

Karadeniz sahil yolunun Bartın-Kurucaşile arasındaki Karaman-Meydan mevkisindeki 4 bin 600 metre uzunluğundaki T4 tünelinde çalışmalar sürüyor. Çift tüp şeklinde devam eden çalışmalarda her iki tüpte 2 bin metre ilerleme kaydedildi. 
Karadeniz sahil yolundaki 4,6 kilometrelik tünelde 2 kilometre tamamlandı 

Bartın ile Amasra, Kurucaşile ilçeleri ve Kastamonu'nun Cide ilçesini bağlayan 90 kilometrelik yolun Çakraz-Göçgündemirci köyü arasındaki bin 100 metre uzunluğundaki 'T1' tüneli, Göçgündemirci-Cumayanı köyü arasındaki bin 529 metre uzunluğundaki 'T-2' tüneli ile Cumayanı-Meydan köyü arasındaki 2 bin 350 metre uzunluğundaki 'T-3' tüneli, geçen 14 Temmuz’da ulaşıma açıldı.

TEHLİKELİ YOL YERİNE TÜNEL KULLANILACAK

Karaman-Tekkeönü arasındaki 4 bin 600 metre uzunluğundaki 'T4' tünelinin, çift tüp olarak yapılan 2 bin metrelik kısmı tamamlandı. Çalışmalarda 250 personel görev yapıyor, 100 iş makinesi de kullanılıyor. Çalışmaların 2023 yılında bitirilerek, trafiğe açılması planlanıyor.  Karadeniz'in dik ve virajlı yamaçlarından ilerleyerek sürücülere tehlikeye sokan Karaman-Tekkeönü arasındaki 8 kilometrelik eski yolun 4 bin 600 metre uzunluğundaki tünelin tamamlanmasıyla süreden ve yakıttan büyük tasarruf sağlanmış olacak. 

1,5 SAATLİK YOL, 25 DAKİKAYA DÜŞECEK 

Karadeniz bölgesinin en önemli projelerinden biri olan Karadeniz Sahil Yolu Projesi'nin Bartın-Kastamonu-Cide güzergahında yer alan, sarp kayalıklar, dik-keskin virajlar ve uçurumlar arasındaki yol, yaklaşık 1,5 milyar TL'lik yatırımla tüneller ve viyadüklerle geçilecek. Tekkeönü-Kurucaşile arasındaki 3 bin 100 metre uzunluğundaki 'T5' tünelinde çalışmalara önümüzdeki aylarda başlanacağı belirtildi. Yolun tamamlanmasıyla 60 kilometrelik Bartın-Kurucaşile arasındaki yol 45 kilometreye düşürülerek, yaklaşık 1,5 saat süren mesafesinin 25 dakika düşeceği bildirildi. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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