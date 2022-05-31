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Karadeniz Teknik Üniversitesine 22 akademisyen alınacak

Karadeniz Teknik Üniversitesine (KTÜ) 22 akademisyen alınacak.
Karadeniz Teknik Üniversitesine 22 akademisyen alınacak

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Fen Fakültesine 5, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine 2, Orman Fakültesi ile Maçka Meslek Yüksekokuluna 1'er profesör atanacak.

Tıp ve Mühendislik fakültelerinde 2'şer, İktisadi ve İdari Bilimler, Eczacılık, Fen, Orman ile Sağlık Bilimleri fakültelerinde ise 1'er doçent görevlendirilecek.

Eczacılık, Fen, Mühendislik ile Orman fakültelerine de 1'er doktor öğretim üyesi alınacak.

Kadrolara başvurular, 13 Haziran'a kadar "online.ktu.edu.tr" internet adresinden yapılabilecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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