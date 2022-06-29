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Karadeniz Teknik Üniversitesine 51 sözleşmeli personel alınacak

Karadeniz Teknik Üniversitesine (KTÜ) 51 sözleşmeli personel alınacak.
Karadeniz Teknik Üniversitesine 51 sözleşmeli personel alınacak

KTÜ'den yapılan açıklamaya göre, 23 destek personeli, 10 hemşire, 5'er sağlık teknikeri ile koruma ve güvenlik görevlisi, 2 büro personeli, birer de eczacı, fizyoterapist, röntgen teknisyeni, sosyal çalışmacı, veteriner hekim ve tekniker alınacak.

Belirtilen unvanlarda, eczacı hariç yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın Ortaöğretim 2020 KPSS (B) grubu sınavı (KPSSP94), Ön lisans 2020 KPSS (B) grubu sınavı (KPSS93), Lisans 2020 KPSS (B) grubu sınavı (KPSSP3) ile puan türü esas alınarak sıralamayla alım yapılacak.

4/B sözleşmeli personel alımına ilişkin başvurular, 12 Temmuz 2022'ye kadar KTÜ Personel Dairesi Başkanlığının "online.ktu.edu.tr" internet adresinden yapılabilecek.

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