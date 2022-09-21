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Karadeniz ve Akdeniz için fırtına, Marmara için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz ve Batı Akdeniz için yarın fırtına uyarısında bulundu. İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da ise gece yarısından itibaren sağanak bekleniyor.
Karadeniz ve Akdeniz için fırtına, Marmara için sağanak uyarısı

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarın akşam saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'in doğusunda, kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ile 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor.

Batı Akdeniz'in batısında ise rüzgarın öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren de Antalya Körfezi'nde kuzey yönünden yine 6 ile 8 kuvvetinde eseceği tahmin ediliyor.

Hem Batı Karadeniz hem de Batı Akdeniz'de fırtınanın gece saatlerinden itibaren etkisini yitirmesi bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusunda (İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Yağışların İstanbul, Kocaeli, Yalova çevrelerinde kuvvetli, Sakarya'da ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması öngörülüyor.

Sağanak nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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