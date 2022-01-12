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Karadeniz'de doğal afetlerde zarar gören çiftçilere 50 milyon lira ödeme yapıldı

Tarım Kredi Kooperatifleri Samsun Bölge Müdürü Erol Apaydın, geçen yıl Samsun, Ordu, Amasya ve Sinop'ta doğal afet ve kuraklık nedeniyle ürünleri zarar gören çiftçilere 50 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi.
Karadeniz'de doğal afetlerde zarar gören çiftçilere 50 milyon lira ödeme yapıldı

Tarım Kredi Kooperatifleri Samsun Bölge Müdürü Erol Apaydın, yaptığı yazılı açıklamada, devlet destekli tarım sigortasının (TARSİM) 2022 yılı üretim sezonunun başladığını belirterek, üreticilere tarım sigortası yaptırmaları çağrısında bulundu.

TARSİM kapsamında sigorta yaptıran üreticilerin yüksek risk altında bulunan tarımsal ürünlerinin doğal afetlere karşı güvence altına alındığını vurgulayan Apaydın, "Ürünlerde oluşan hasarlar Tarım Sigortaları Havuzu tarafından karşılanmaktadır. Tarım Kredi Kooperatifleri olarak kooperatiflerde görevli ve konusunda tecrübeli teknik personelle TARSİM poliçe kabulünden hasar ödemesine kadar her aşamada üreticilerimize destek verilmektedir." ifadesini kullandı.

Sigorta yaptıran üreticilerin yüzde 70’e varan oranda poliçe prim desteğinden yararlandığını vurgulayan Apaydın, bölge birliğine bağlı kooperatiflerce 2021 yılında TARSİM sigortası yapılması sebebiyle 336 milyon lira indirimli kredi verildiğine işaret etti.

Apaydın, geçen yıl Samsun, Ordu, Amasya ve Sinop'ta dolu, don, sel, su baskını ve fırtına yaşandığına işaret ederek, doğal afetlerde ürünleri zarar gören üreticilere 45 milyon lira, kuraklıktan zarar gören üreticilere ise 5 milyon lira ödendiğini kaydetti.

Bereketli kredi uygulaması hakkında da bilgi veren Apaydın, "2020 yılında 10 bin lira ve üzerinde kredi kullanmış, 2020-2021 yıllarında borcunu vadesinde ödeyen ortaklar, kooperatiflerimizden 15 bin liraya kadar gübre, yem, zirai ilaç, sertifikalı tohumluk ve nakit olmak üzere faizsiz kredi kullanabilecektir. Bereketli kredi adıyla ilk olarak 2020 yılında uygulamaya aldığımız üründe TARSİM poliçesi şartı bulunmaktadır." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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