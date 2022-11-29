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Karadeniz'den 10 ayda 115,2 milyon dolarlık Türk somonu ihracatı

Karadeniz'den yılın ocak-ekim döneminde yapılan Türk somonu ihracatı yüzde 198 artarak 115 milyon 298 bin 522 dolara ulaştı.
Karadeniz'den 10 ayda 115,2 milyon dolarlık Türk somonu ihracatı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Denetim Kurulu Üyesi ve Su Ürünleri Sektör Komitesi Başkan Yardımcısı İlker Yıldırım, AA muhabirine, bölgeden yılın 10 ayında 14 ülkeye ihracat yapıldığını söyledi.

Bu dönem Karadeniz'den 15 bin 779 ton Türk somonu ihraç edildiğini belirten Yıldırım, bu ihracattan 115 milyon 298 bin 522 dolar gelir sağlandığını aktardı.

Yıldırım, Türk somonu ihracatının, 7 bin 253 ton ürün karşılığı 38 milyon 678 bin 909 dolar kazanılan geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 118, gelirde yüzde 198 arttığını bildirdi.

Karadeniz'den yapılan Türk somunu ihracatında Rusya'nın başı çektiğini kaydeden Yıldırım, "Rusya'ya bu dönem 77 milyon 960 bin 837 dolarlık Türk somonu satıldı. Rusya'yı 20 milyon 452 bin 782 dolarla Vietnam, 5 milyon 688 bin 488 dolarla Japonya takip etti." dedi.

Yıldırım, Karadeniz ihracatının 92 milyon 504 bin 259 dolarlık kısmının da Doğu Karadeniz'den yapıldığını belirterek, bölgeden Rusya, Vietnam ve Japonya başta olmak üzere 11 ülkeye Türk somonu satıldığını söyledi.

Türk somonunun yurt dışında beğeniyle tüketildiğini vurgulayan Yıldırım, "Söz konusu talep de ihracatımıza pozitif yansıyor. Yıl sonunda Türk somonu ihracatımızın beklentimizin üzerine çıkacağımıza inanıyoruz." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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