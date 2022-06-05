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Karadeniz'e doğal gaz borularını yerleştirecek gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Karadeniz'de keşfedilen doğal gazı taşıyacak boruları deniz tabanına yerleştirecek gemi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in geçen hafta yaptığı açıklamanın ardından, bölgeye ulaşmak üzere Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.
Karadeniz'e doğal gaz borularını yerleştirecek gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Karadeniz'de bulunan 540 milyar metreküp doğal gazı vatandaşla buluşturmak için hem denizde hem karada çalışmalar son hızla devam ediyor.

Denizde kuyu hazırlık işlemleri sürürken karada da gazın işleneceği Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi yükseliyor.

Sahada 4 bin 200 personel çalışırken 3'ü sondaj olmak üzere 16 gemi ise çalışmalara destek veriyor.

Dev gemi boğazda
Çalışmalar devam ederken belirlenen bölgeye boruları yerleştirecek gemiler Filyos'a gitmek üzere yola çıktı.

Sığ kısımlarda boru yerleştirme işlemini yapacak olan Bahama bayraklı "Castoro 10" isimli gemi, sabah saatlerinde Çanakkale Boğazı'na girdi. Toplam 140 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğinde, 10 bin 487 groston ağırlığında olan geminin geçişine, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait römorkörlerle Sahil Güvenlik ekipleri de eşlik etti.

Danimarka bayraklı 73 metre boyundaki "Maersk Tracker" isimli, açık deniz tedarik gemisi tarafından çekilen ve 8 Haziran'da Filyos Limanı'nda olması beklenen gemi, karaya varış noktasından itibaren yaklaşık 5 kilometre uzunlukta olan sığ kısımda kalan boruların serimi ve montajı işlemini yapacak.

Öte yandan derin denizde boru serimi yapacak diğer gemi ise Temmuz başında Türkiye'de olacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de geçen hafta Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi inşaatına yaptığı ziyarette, gemilerin gelişine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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