  • BIST 2.568,82
  • Altın 1025.157
  • Dolar 17.3586
  • Euro 18.2771
  • Ankara 26 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 35 °C
  • Konya 27 °C
»

Karaismailoğlu: 5G ve ötesinin millileştirilmesi temel önceliğimiz

Bakan Karaismailoğlu, 5G ve ötesi teknolojilere yönelik kritik bileşenlerin millileştirilmesinin temel öncelikleri olduğunu belirterek, "5G'ye azami ölçüde yerli ve milli şebeke ürünlerini kullanarak geçeceğiz. dedi.
Karaismailoğlu: 5G ve ötesinin millileştirilmesi temel önceliğimiz

Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi (HTK) 5G Faz 2 Bilgilendirme Toplantısı, OSTİM Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada, Bakanlık olarak ulaşım ve haberleşme altyapısında çağ atlatacak önemli adımları atmaya da devam ettiklerini söyledi.

Yaptıkları her işte, attıkları her adımda yolun bilgiye ve bilişime çıktığına vurgu yapan Karaismailoğlu, “Bilginin üretilmesi, paylaşılması ve bilgiye erişim, baş döndürücü hızlara ulaşırken, oyunun kuralları da değişiyor. Eğer bilgiyi üretmiyorsanız, ürettiğiniz bilgiyi bir ürüne dönüştürmüyor ve bu ürünü dünyaya pazarlayamıyorsanız ne gelişmeniz ne de kalkınmanız mümkün.” diye konuştu.

Karaismailoğlu, bilgi teknolojileri sektörünün geleceğini 3 başlık altında ele aldıklarına dikkati çekerek, "Yerli üretim, yüksek teknoloji ve küresel marka. Bilişim sektörünü bu üç fazda başarıya ulaştırabilirsek Türkiye, hem cari açığını kapatmada hem de ihracatta büyük bir mesafe katedecek.” değerlendirmesinde bulundu.

Elektronik haberleşme sektöründe “yerli ve milli üretim ekosistemi” geliştirmek için 2017’de HTK'yi kurduklarını, kümenin o günden bugüne yerli üretim ekosistemi için önemli bir pozisyona ulaştığını aktaran Karaismailoğlu, bilişimle ilgili her türlü yatırımı, stratejik olarak planladıklarını kaydetti.

Bakan Karaismailoğlu, HTK üyesi firmalarla “Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi”ni geliştirdiklerini anımsatarak, “Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı yerli ve milli üretim çalışmalarının en önemli ayaklarından biri ülkemizin en önemli teknoloji firmalarının görev aldığı projemizin ilk fazı Mart 2021’de tamamlandı. Proje ile 5G baz istasyonları, 5G çekirdek şebeke, 5G şebeke yönetim ve operasyonel yazılımları ile 5G sanallaştırma platformu gibi 5G teknolojisine özel, kritik şebeke donanım ve yazılımları geliştirildi.” ifadelerini kullandı.

"Bir Türk firmasının küresel ölçekte rekabet etmesini amaçlıyoruz"
Karaismailoğlu, yerli ve milli ürünler kullanılarak oluşturulan uçtan uca 5G şebekesi üzerinden bazı testlerin yapıldığının bilgisini verdi. Projede önemli görevleri yürüten 10 firmayla Global Telekom ve Entegre Teknolojiler AŞ'yi kurduklarını anımsatan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

“Bu şirket, proje kapsamında geliştirilen ürünlerin ticarileştirilmesi ve markalaşma faaliyetlerinin tek elden yürütmesinin yanı sıra sektördeki iş birliğini, güç birliğini de temsil ediyor. Global Telekom ve Entegre Teknolojiler AŞ ile bir Türk firmasının telekomünikasyon alanında Ericsson, Huawei, Nokia gibi firmalar ile küresel ölçekte rekabet etmesini amaçlıyoruz. Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi’nin sonraki fazlarında az önce saydığım ürünlerin daha yüksek kapasiteli ve gelişmiş versiyonlarını üreteceğiz. Örneğin, 5G baz istasyonu için ilk fazda 8 katmanlı radyo ünitesi geliştirilmiş iken sonraki fazlarda 64 katmanlı radyo ürünleri geliştireceğiz. Böylece piyasada bulunan yabancı tedarikçilerin ürünlerine muadil olarak piyasaya, yerli ve milli 5G ürün arz edeceğiz.”

Söz konusu projenin sonraki fazlarının desteklemesine yönelik çalışmalara devam ettiklerini bildiren Karaismailoğlu, “Ülkemizde 5G’ye azami ölçüde yerli ve milli şebeke ürünlerini kullanarak geçeceğiz.” dedi.

Karaismailoğlu, ülkede yerli ve milli üretim kapsamında yürütülen çalışmaların öncelikli hedeflerinden birinin de bu ürünlerle dış pazarlara açılmak olduğunu vurguladı.

"En uygun çözümleri geliştirmeye devam edeceğiz"

Bakan Karaismailoğlu, 5G ve ötesi teknolojilere yönelik kritik bileşenlerin millileştirilmesinin temel öncelikleri olduğunu belirterek, “5G’ye giden yolda yerli ve milli üretim ekosistemini desteklemeye ve korumaya yönelik önemli adımları attık. Bundan sonra da sektör paydaşlarımızın görüşlerini de alarak en uygun çözümleri geliştirmeye devam edeceğiz.” ifadesini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AK Parti'den maaş ve ek bütçe açıklaması: Cumhurbaşkanımız talep etmedi23 Haziran 2022 Perşembe 15:03
  • Bakan Bozdağ'dan 'haksız tahrik' açıklaması: Benim de vicdanım sızladı23 Haziran 2022 Perşembe 14:58
  • Mahmut Ustaosmanoğlu hakka yürüdü23 Haziran 2022 Perşembe 12:15
  • MSB: Fetullah Gülen'in yeğeni Sümeyye Gülen yakalandı23 Haziran 2022 Perşembe 11:49
  • Marmaris'teki yangınlarla ilgili peş peşe gelişmeler: 1 şüphelinin kimliği belli...23 Haziran 2022 Perşembe 11:43
  • Bakan Nebati'den son dakika enflasyon açıklaması: Kur baskısının düşeceğini öngörüyoruz23 Haziran 2022 Perşembe 11:37
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mahmut Ustaosmanoğlu için taziye mesajı23 Haziran 2022 Perşembe 11:36
  • Amanos Dağları'nda teröristlerin kullandığı sığınakta yaşam malzemesi bulundu23 Haziran 2022 Perşembe 11:35
  • Eren Abluka-18 Operasyonu'nda iki asker şehit oldu, bir asker yaralandı23 Haziran 2022 Perşembe 11:32
  • Sulak alanların belirlenmesinde düzenleme yapıldı23 Haziran 2022 Perşembe 11:31
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti