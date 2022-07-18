Karaismailoğlu: Limanlarda elleçlenen yük miktarı yüzde 6,6 arttı

Bakan Karaismailoğlu, bu yılın ilk yarısında limanlarda elleçlenen yük miktarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,6 artarak 273 milyon 479 bin ton, konteyner miktarının da yüzde 2,7 artışla 6 milyon 387 bin TEU olduğunu bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yılın ilk yarısında limanlarda elleçlenen yük miktarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,6 artarak 273 milyon 479 bin tona yükseldiğini, aynı dönemde elleçlenen konteyner miktarının da yüzde 2,7 artışla 6 milyon 387 bin TEU olduğunu duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, denizcilik verilerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Denizcilik sektöründe yatırımların devam ettiğini kaydeden Karaismailoğlu, deniz taşımacılığının küresel ticaretin belkemiği olduğunu kaydetti. Önce Ulaştırma 2053 Körfez Lojistik Çalıştayı'nı, daha sonra ise 2'nci Denizcilik Zirvesi'ni düzenlediklerini anımsatan Karaismailoğlu, denizcilik sektörünün geleceğinin tüm detaylarıyla ele alındığına vurgu yaptı.

Artan deniz ticaretinden Türkiye'nin de payını aldığını ifade eden Karaismailoğlu, "Ocak- haziran döneminde limanlarımızda elleçlenen yük miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,6 artarak 273 milyon 479 bin tona yükseldi. Bu yılın haziran ayında limanlarımızda elleçlenen yük miktarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 artarak 45 milyon 245 bin ton olarak gerçekleşti. Haziran ayında limanlarımızda gerçekleştirilen ihracat amaçlı yükleme miktarı yüzde 4,3 azalarak 12 milyon 900 bin ton oldu. İthalat amaçlı boşaltma miktarı ise yüzde 9,6 artarak 19 milyon 955 bin ton olarak gerçekleşti. Haziran ayında dış ticaret taşımaları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 artışla 32 milyon 855 bin ton oldu" dedi.

''EN FAZLA YÜK ELLEÇLEME KOCAELİ BÖLGE LİMAN BAŞKANLIĞI'NDA GERÇEKLEŞTİ''

Limanlarda deniz yolu ile yapılan transit yük taşımalarının yüzde 1 artarak 6 milyon 317 bin ton olarak gerçekleştiğini ifade eden Karaismailoğlu, haziran ayında kabotajda taşınan yük miktarının ise 6 milyon 72 bin ton ile yüzde 6,7 arttığına dikkati çekti.

Karaismailoğlu, "En fazla yük elleçleme 6 milyon 980 bin ton ile Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde gerçekleşti. Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı'nı; Aliağa Bölge Liman Başkanlığı ve Ceyhan Bölge Liman Başkanlığı takip etti. Limanlarımızda 4 milyon 529 bin ton 20'lik konteyner elleçlemesi gerçekleşti. 20'lik dolu konteyner elleçlemesi yüzde 10,2'lik artış ile en fazla artış gösteren yük cinsi oldu. Deniz yolu ile en fazla ihraç edilen yük cinsi Portland Çimento olurken, en fazla ithal edilen yük cinsinin ham petrol olduğu belirlendi. İhracatta en fazla yük elleçlemesi 1 milyon 628 bin ton ile Amerika'ya yapılan taşımalarda gerçekleşti. Amerika'yı; İtalya ve İspanya izledi. İthalatta ilk sırayı Rusya aldı" değerlendirmesinde bulundu.

Elleçlenen konteyner miktarları hakkında da bilgi veren Karaismailoğlu, ocak- haziran döneminde elleçlenen konteyner miktarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 artarak 6 milyon 387 bin TEU olarak gerçekleştiğini ifade etti.

''EN FAZLA KONTEYNER ELLEÇLEME AMBARLI BÖLGE LİMAN BAŞKANLIĞI'NDA''

"Haziran ayında limanlarımızda elleçlenen konteyner miktarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,3 artarak 1 milyon 61 bin TEU olarak gerçekleşti" diyen Karaismailoğlu, açıklamasına şöyle devam etti:

"Haziranda elleçlenen dış ticarete konu konteyner miktarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,4 artarak 829 bin 92 TEU oldu. İhracat amaçlı konteyner yüklemeleri yüzde 1,7 artarak 407 bin 587 TEU, ithalat amaçlı konteyner boşaltmaları da yüzde 7,2 artarak 421 bin 505 TEU oldu. Elleçlenen transit konteyner miktarının yüzde 16,2 azalarak 158 bin 177 TEU olduğu belirlendi. Aynı ayda kabotajda elleçlenen konteyner miktarı da yüzde 2,4 azalarak 74 bin 529 TEU oldu. Haziran ayında Ambarlı Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde toplam 226 bin 681 TEU konteyner elleçlemesi gerçekleşti. Ambarlı Bölge Liman Başkanlığı'nı Mersin ve Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı takip etti. En fazla konteyner elleçlemesi Mısır ile yapılan taşımalarda gerçekleşti''.