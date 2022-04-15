Karaismailoğlu'ndan 'Ukrayna' açıklaması: O gemileri oradan almamız gerek!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin Ukrayna'nın Karadeniz sahillerinde bekleyen 22 gemisi bulunduğunu belirterek, "Bunlardan çoğu Türk sahipli. Türk bayraklı olanlar da var içinde. O gemileri oradan almamız gerekiyor." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı: "Ukrayna’nın Karadeniz’deki sahilinde bekleyen 22 tane gemimiz var. Ukrayna Büyükelçisi ile istişare yaptık. O gemileri oradan almamız gerekiyor. Başlarda 200’ün üzerinde mürettebat vardı. Bunların bir kısmını tahliye ettik. Şimdi 90 tane daha mürettebat var ama onlar tahliye talebinde bulunmadılar.

DENİZDEKİ MAYINLARIN YARATTIĞI ENDİŞE

Mayınlara ilişkin 2 tarafta farklı şeyler söylüyor ama o mayınların bu kadar kısa sürede İstanbul yakınlarına kadar gelmesi mümkün değil çünkü Ukrayna’daki mayınların serbest bırakılması bize garip geliyor. O yüzden sürekli mayın tarama gemileri dolaşıyor. Tabi bu da bir endişe yaratıyor.

KANAL İSTANBUL'A DAİR SON GELİŞMELER

Şuanda Kanal İstanbul için hem demiryolu hem de karayolu çalışmalarımıza başladık. Özellikle demiryolu tarafında Kanal İstanbul’un altından geçecek olan Halkalı-Ispartakule Demiryolu projesine başladık. Yine Sazlıdere Köprüsüyle Başakşehir-Bahçeşehir-Hadımköy Otoyolu Projesini Kanal İstanbul’a göre projelendirerek başlandı ve çalışmaları devam ediyor’’