Karaman'da köpek vahşeti; köylü kadını parçaladı... Karaman'ın Kazımkarabekir Sinci Köyü'nde bir kadın evinin önünde çoban köpeğinin saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Köpek saldırısı sonucu hayata gözlerini yuman Dudu Berk 63 yaşındaydı.

Karaman 'da köpek vahşeti .. Köylü kadına köpek saldırısı ; köpek köylü kadını parçaladı, kadın hayatını kaybetti... Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesine bağlı Sinci köyü nde çoban köpeği dehşet saçtı. Köylü bir kadın çoban köpeğinin saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Köpek saldırısı sonucu hayata gözlerini yuman Dudu Berk 63 yaşındaydı.

EVİNİN BAHÇESİNDE SALDIRIYA UĞRADI

Köpek vahşetinin detayları şöyle:

Karaman’dan gelen son dakika bilgilerine göre, Kazımkarabekir’in Sinci köyünde yaşayan 63 yaşındaki Dudu Berk, evinin bahçesinde çoban köpeğinin saldırısına uğradı. Köpek kadına vahşice saldırdı; kadına dişlerini geçirdi.

ÇIKLIK SESLERİNE KOŞTULAR ANCAK…

Acıyla çığlık atan kadının imdadına komşuları yetişti ancak iş işten geçmişti. Kadının çığlıkları üzerine bahçeye gelen komşular taş atarak köpeği uzaklaştırdı. Ardından hemen sağlık ekipleri çağırıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, köpek saldırısına uğrayan Dudu Berk'in hayatını kaybettiğini saptadı.

DEFNEDİLDİ

Dudu Berk’in cenazesi Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından da yakınlarınca hastane morgundan alındı. Talihsiz kadının cenazesi, köy meydanında Çarşamba günü ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

MUHTAR: ŞAŞKINLIK İÇİNDEYİZ

Olayın yaşandığı Sinci Köyü Muhtarı Emrullah Tokay, köylerinde ilk defa böyle bir olay yaşandığını söyledi, şaşkınlık içinde olduklarını ifade etti. Tokay, "Çok üzgünüz. Rahmetli, evinin önündeki bahçeye çıkmış. Burada köpek saldırmış. Köpeğin kadına saldırdığını gören bir vatandaş taş atarak köpeği uzaklaştırmaya çalışmış. Olay araştırılıyor" dedi.



