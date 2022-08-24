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Karamollaoğlu: Tel Aviv'e gösterilen hoşgörünün hiç olmazsa binde biri Şam'a gösterilmeli

SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "AK Parti iktidarının, Tel Aviv'e gösterdiği hoşgörünün hiç olmazsa binde birini de Şam'a göstermesi gerekir kanaatindeyiz" dedi.
Karamollaoğlu: Tel Aviv'e gösterilen hoşgörünün hiç olmazsa binde biri Şam'a gösterilmeli

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde haftalık basın toplantısı düzenledi. 6'lı masa birinci turunun son toplantısına işaret eden Karamollaoğlu, "Yaklaşık 6 ay önce başlattığımız bu sürecin sonunda, bugün çok daha kararlı ve umutluyuz. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. 6 ay sonraysa milletimizin karşısına, bugünkünden çok daha güçlü ve beklentilerinin tamamını karşılayacak projelerle çıkacağımızı da ifade etmek isterim. Süreci hassasiyet ve titizlikle sürdürdük. İktidarda bulunanların omuzlarında hissetmesi gereken sorumluluğu ne yazık ki hissetmedikleri bir dönemden geçiyoruz. Bu nedenle bizler hem muhalefette bulunmanın hem de iktidara aday olmanın sorumluluklarını omuzlarımızda hissediyor. Bu sebeple de kuyumcu titizliğiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hem Türkiye Cumhuriyeti'nin 13'üncü cumhurbaşkanı hem de herkesin cumhurbaşkanı olacak bir adayın belirlenmesi elbette bu masanın uhdesindedir. Meclis'te çoğunluğu oluşturacak olanlar da bu masanın etrafında bir araya gelen 6 siyasi partinin milletvekilleri olacaktır" dedi.

Karamollaoğlu, iktidarın Suriye politikalarına ilişkin de şunları söyledi:

"Suriye meselesinin çözümünde elbette başından bu yana Rusya dahil bütün ülkelerin kanaatlerini bilerek, bir politika üretmekle mükellef olduğumuzu da bilmek mecburiyetindeyiz. Suriye'nin barış ortamına ve istikrara kavuşması için vakit kaybetmeden daha tutarlı siyasi çözüm yolları, mutlaka aranmalıdır. Geçmişte defalarca yapılan hatalar bir kez daha tekrar edilmemeli. Kalıcı barış, geçici günlük siyasi kazançlara kurban edilmemelidir. Bu kapsamda AK Parti iktidarının, Tel Aviv'e gösterdiği hoşgörünün hiç olmazsa binde birini de Şam'a göstermesi gerekir kanaatindeyiz."

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