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Karanlık geceyi unutturmayacak müzeyi 1 yılda 54 bin kişi ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl açılışını gerçekleştirdiği, 15 Temmuz'u özel ses ve efektlerle anlatan, kalkışmayı engelleyen birlik ruhunu ziyaretçilerine hatırlatan "15 Temmuz Demokrasi Müzesi"ni 54 bin kişi ziyaret etti.
Karanlık geceyi unutturmayacak müzeyi 1 yılda 54 bin kişi ziyaret etti

Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi karşısında inşa edilen, "Türkiye'de ve dünyada darbeler", "Bir mermi tehdidi", "Karanlığa atılmak", "En uzun gece", "İz bırakanlar", "Sela", "Şehitlere saygı" ve "Demokrasi nöbetleri" bölümleriyle yer altına inşa edilen 8 salondan oluşan müze, açıldığı 15 Temmuz 2021'den bu yana ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

15 Temmuz'da yaşananların gelecek nesillerce dijital yöntemlerle deneyimlenmesini amaçlayan müzeyi, 1 yılda 54 bin kişi ziyaret etti. Müzeyi ziyaret edenlerden 5 bin 800'ünü 13 yaş altı çocuklar oluşturuyor.

Müze, gaziler ve şehit yakınları, lise ve üniversite öğrencileri ile yurt dışından gelen gurbetçilerden büyük ilgi görüyor.

Öte yandan yurt dışından gelen resmi heyetler ile yabancı öğrencilerden oluşan 400 kişi de 15 Temmuz Demokrasi Müzesini ziyaret etti. Ayrıca, müzeyi Sırbistan, Bulgaristan, İtalya ve Romanya'dan gelen turist grupları da gezdi.

Ziyaretçiler müzede "En uzun gece" salonunda daha fazla zaman geçiriyor
Müzenin 15 Temmuz'daki darbe girişiminin başlamasından önlenmesine kadar geçen süreçte yaşananların devasa bir video projeksiyon uygulamasıyla adım adım canlandırıldığı "en uzun gece" salonu, ziyaretçilerin en fazla zaman geçirdiği ve duygulandığı bölüm.

Ziyaretçiler, ayrıca müzede 15 Temmuz gecesi camilerden okunan selaların yankılandığı "Sela" bölümü ve kökleriyle Türkiye'nin geçmişini, dal ve yapraklarıyla aydınlık geleceğini simgeleyen çınar ağacının yer aldığı cam kubbeli bölüme büyük ilgi gösteriyor.

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