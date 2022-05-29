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Karateci kardeşler, altın madalya sevinci yaşıyorlar

Gaziantep'te devam eden 57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda kumite 75 kilogramda altın madalya kazanan 29 yaşındaki Erman ile kumite 68 kilogramda altın madalya kazanan 23 yaşındaki kardeşi Eda Eltemur, şampiyon olmanın mutluluğunu yaşıyorlar
Karateci kardeşler, altın madalya sevinci yaşıyorlar

Gaziantep'te devam eden 57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda kumite 75 kilogramda altın madalya kazanan 29 yaşındaki Erman Eltemur ile kumite 68 kilogramda altın madalya kazanan 23 yaşındaki kardeşi Eda Eltemur, şampiyon olmanın mutluluğunu yaşıyorlar.

Şahinbey Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada finalde İngiliz rakibini 3-1 yenerek birincilik kürsüsüne çıkan Erman Eltemur, AA muhabirine, ülkesinde Türk seyirciler önünde altın madalyaya ulaşmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Şubat ayından bu yana şampiyonaya hazırlandığını, milli takım kampında sabah ve akşam çift idman yaptığını anlatan Eltemur, "Güzel bir çalışma serüveni geçirdik. İyi hazırlandık. Bu hazırlıklar sonuçlara da yansıdı. Çok mutluyuz. Bundan sonra inşallah Türk sporuna daha nice başarılar getireceğiz. Altın madalyaya ulaştığım için ayrıca mutluyum. Bireyselde uzun yıllardır beklediğim bir finalimdi. En son finali 2016'da yapmıştım. 2022'de tekrardan yapmak nasip oldu. 2016'da gümüş madalya kazanmıştım. Şimdi altın madalyaya ulaştım." dedi.

Hedefinin 25 Haziran'da Cezayir'de yapılacak Akdeniz Oyunları olduğunu anlatan Eltemur, "Son Akdeniz oyunlarından altın madalya kazanmıştım. Önümüzdeki ay inşallah tekrar edeceğim.'' diye konuştu.

"Çok şükür altın madalyayı boynumuza astık"
Finalde Slovak rakibini yenerek altın madalya kazanan Eda Eltemur ise karateye sayesinde başladığı abisinin kendisini yetiştirdiğini söyledi.

Hayalini kurduğu altın madalyaya kavuştuğu için çok mutlu olduğunu vurgulayan Eltemur, "Ağabeyimin antrenmanlarını izleyerek karateye başladım. Onunla aynı takımda olup, aynı yerde mücadele edip, altın madalya almak hedefi vardı. Çok şükür bu nasip oldu. İnşallah bu seriyi bu şekilde devam ettiririz." diye konuştu.

Yaklaşık 4 aydır şampiyonaya hazırlandığını, antrenmanları en iyi şekilde sürdürdüğünü belirten Eda, "Sadece bu maça odaklandım. Hedefim Avrupa Şampiyonası'ydı ve kendi ülkemizde yapılıyordu. Burada en iyi performansı ortaya koyup Avrupa şampiyonluğunu hedefledik. Çok şükür altın madalyayı boynumuza astık." dedi.

Akdeniz Oyunları'nda da altın hedefliyor
Şampiyon olmadaki en önemli sırrının inanmak olduğunu aktaran Eda Eltemur, "Geçen yıl finali kıl payı kaçırdım. Kendime söz vermiştim. 'Bir dahaki sezon Avrupa şampiyonu olacağım' diye söylemiştim. Antrenmanlara verimli bir şekilde devam ederek şu an Avrupa şampiyonluğunu kazanmış oldum. Önümüzde Akdeniz Oyunları var. Akdeniz Oyunları'nın son finalistiyim, ikinciliğim var. Bunu altına çevireceğim." diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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