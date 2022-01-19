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Karayolları Genel Müdürlüğü'nden önemli açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü, dünden beri yurdu etkisi altına alan kar yağışı sonrası karayollarındaki durum ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı.
Karayolları Genel Müdürlüğü'nden önemli açıklama

Dün yurt genelinde etkisini göstermeye başlayan kar yaşı nedeniyle birçok şehir ile bağlantı kesildi. Ulaşımdaki aksamaların önüne geçmeye çalışan Karayolları Genel Müdürlüğü, yapılan çalışmalara dair bir açıklama yayınladı. 

İşte Karayolları tarafından yapılan çalışmalar:

Karayolları Genel Müdürlüğü olarak;

- 446 adet kar mücadele merkezinde 10.916 adet makine-ekipman ve 12.645 personel ile kar mücadelesi çalışmaları yürütülmektedir.

Çalışmalarda kullanılmak üzere;

540 bin ton tuz,

340 bin m3 tuz agregası,

Kritik kesimler için 8 bin ton kimyasal buz çözücü ve tuz çözeltisi ile

700 ton üre karla mücadele merkezlerinde depolanarak kullanılmaktadır.

Ayrıca, yollarımızda tipi ve esinti nedeni ile trafik akışının güçleştiği veya kapandığı kesimlere 822 km kar siperi yapılmıştır.

Genel Müdürlüğümüz bünyesinde kurulmuş olan karla mücadele merkezinde; güzergâh analizi, karla mücadele çalışmaları, açılan ve kapanan yollar ve anlık trafik monitörler üzerinden takip edilmektedir.

Kameralar aracılığıyla Genel Müdürlük ve Bölge Merkezlerinden hava ve yol durumları izlenmektedir.

Bütün karla mücadele araçları kameralar ve Araç Takip Sistemleri ile takip edilmekte,

Herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaları durumunda müdahale edilip, ilgililerle koordinasyon sağlanmaktadır.

19 Ocak 2021 Çarşamba Saat 15.05 itibarıyla ülkemizdeki güncel yol durumu aşağıda yer almaktadır:

• Ankara-İstanbul Otoyolu’nda 46 kamyon, 1 kurtarıcı, 4 çekici, 18 yükleyici ve 290 personelin aktif katılımıyla kar mücadelesi sürdürülmektedir.

Ankara-İstanbul Yolu’nda trafik; İstanbul yönünde açık ve akıcı devam etmektedir.

Ankara yönünde ise Çaydurt -Yeniçağa Kavşakları arasında kapalı olan 5 km’lik kesim açılmaya başlamıştır. Bu kesimde oluşan konvoy da çözülmeye başlamıştır.

 Düzce ve Sakarya Valilikleri ile koordineli olarak bu kesimde TIR geçişine izin verilmemektedir.

Oluşan konvoyun 1-2 saat içerisinde eritilmesi planlanmakta olup, trafik yoğunluğunun eritilmesiyle, yol TIR geçişlerine de açılacaktır. Bu kesim dışında Ankara yönündeki trafik açık ve akıcıdır. Bölgede yoğun kar yağışı devam etmekte ve gece 24.00’e kadar sürmesi beklenmektedir.

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu’nun Nurdağı- Narlı Kavşağı arası, Gaziantep-Kuzey Kavşağı-Gaziantep Batı Kavşağı arası, Nizip Kavşağı-Gaziantep Doğu Kavşağı arası ulaşıma kapatılmıştır.

TAG (Tarsus-Adana-Gaziantep) Otoyolu’nun Gaziantep ili otoyol kesiminde; toplam 20 araç ve 20 personel ile çalışmalar devam etmektedir.

Van-Tatvan Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

Bingöl-Diyarbakır Yolu saat 08.35 itibarıyla ulaşıma kapatılmıştır.

Arapgir-Kemaliye Yolu 08.20 itibarıyla ulaşıma kapatılmıştır.

Arapgir Divriği yolu ulaşıma kapatılmıştır.

Bitlis Van Yolu 10.45 itibarıyla ulaşıma kapatılmıştır.

Van Gürpınar 10.45 itibarıyla Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

Muş Tatvan Yolu 10.00 itibarıyla ulaşıma kapatılmıştır.

Kağızman Ağrı Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

Bitlis-Muş Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

Şırnak-Eruh Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

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