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Karayolları’ndan kiralık reklam levhaları listesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü, mülkiyetindeki 49 adet reklam levhasını ihaleyle kiraya veriyor. Karayolları’ndan kiralık reklam levhaları listesi ve ihale tarihi haberimizde:
Karayolları’ndan kiralık reklam levhaları listesi

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü, mülkiyetindeki 49 adet reklam levhasını ihaleyle kiraya veriyor. 

İhale içeriği “Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü Otoyol ağında kamulaştırma sahası içerisinde muhtelif kilometrelerde toplam 49 adet ve 3600 m² reklam levhası tesis edilerek, kiralanması işi” olarak ilan edildi. 

İhale ve Teklif Açma Tarihi: 02.06.2022 

Karayolları’ndan kiralık reklam levhalarının listesi ve ilanın detayları için TIKLAYIN

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