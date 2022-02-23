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Kardan diş festivali

Erzurum'da Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri, bu yıl ilki düzenlenen 'Kar-Dent Festivali' kapsamında kardan diş heykeli yaptı.
Kardan diş festivali

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi tarafından Kar-Dent Festivali düzenlendi.

Güzel Sanatlar Fakültesi'nin de destek verdiği festivalin açılışında, diş heykeli yapımında yarışacak ekipler, kurayla belirlendi.

Fakülte kantininde yapılan kura çekimi sonrası 7'şerli gruba ayrılan öğrenciler, testere, kürek, keski gibi malzemelerle, bahçedeki kar kalıplarına, dişlerin çizimlerine göre şekil verdi.

Soğuk havada ikram edilen sıcak çayla ısınan öğrenciler, gün boyu heykel yaptı. Saat 10.00'da çalışmaya başlayan öğrenciler, akşama kadar 8 diş heykelini tamamladı.

Öğrencilerden Elif Canpolat, bir büyük, iki minik diş yapmaya çalıştıklarını ve ilk defa Erzurum soğuğunun nimetlerini kullandıklarını söyledi.

Selenay Uyar ise üç köklü bir diş yapmak için uğraştıklarını anlatarak, diş hekimleri fakülteleri arasında ilk defa Erzurum'da etkinliğin yapıldığını belirtti.

Uyar, 1'inci sınıfta parafin ve sabun gibi malzemelerden diş tasarladıklarını ifade ederek, kardan diş heykelini ise ilk kez yaptıklarını kaydetti.

İlayda Tatlıpınar da derslerde diş yapmayı öğrendiklerini ancak kardan heykeli, daha büyük olduğu için kontrol etmekte bazen zorlandıklarını söyledi.

SANAT DİŞ HEKİMLİĞİNİN AYRILMAZ BİR PARÇASI 
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Orbak, öğrencileri klinik ve ders stresinden uzaklaştırmak için festivali düzenlediklerini ifade etti.

Prof. Dr. Orbak, festivali önce ulusal sonra uluslararası boyuta taşımayı hedeflediklerini söyleyerek, "Diş hekimleri olarak ağız-diş sağlığı sorunlarını çözerken bizlerin aslında bir sanat icra ettiğini ve bu kapsamda sanatın diş hekimliğinin ayrılmaz bir parçası, ruhu ve de kimliği olduğunu belirtmek isterim. Diş hekimliği fakültemiz öğrencilerini hem klinik ve ders ortamının stresinden uzaklaştırabilme hem de mesleki sanatlarını eğlenceye dönüştürebilme imkanı sunan, bugün birincisini icra ettiğimiz 'Kar-Dent Festivali'ni ve kardan diş heykelleri yapma etkinliğini fakültemizin önemli bir geleneksel faaliyeti haline getirmeyi planlıyoruz.

Türkiye'deki hatta dünyadaki diğer diş hekimliği fakültelerinin katılımıyla ulusal veya uluslararası bir etkinlik şeklinde organizeyi planlıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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