KARDEMİR'den 3,85 milyar lira net kar

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları, geçen yıl 3,85 milyar lira net kar elde etti.

Rusya'nın işgal girişimi 7. gününe girerken, taraflar arasında ilk diplomatik temas Belarus'un Gomel bölgesinde yapılan görüşmeyle sağlandı.

Gomel'de yapılan kritik müzakerelere de katılan 6 kişilik heyet arasında bulunan Ukrayna Milletvekili ve Temas Grubu Delegasyonu Başkan Yardımcısı Rüstem Umarov, kurulan ilk temasın önemli olduğunu ve heyet olarak genel bir fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.

"GÖRÜŞMELERİN TÜRKİYE'DE YAPILMASI KONUSUNDA ISRARCIYIZ"

Konu ile alakalı açıklamalarda bulunan Umarov, "Tarafların talepleri ana hatları ile belli. Şu an bir yol haritası belirlemeye görüşmeleri bir üst boyuta taşımaya çalışıyoruz. Müzakere yolu bu yıkımı önlemenin en akılcı çözümü. Ölümleri, akan kanı durdurmak için masadayız" dedi.

Rus heyeti ile ilk görüşmenin yapıldığı Belarus'un savaşa Rusya lehine dahil olduğunu hatırlatan Umarov, "Biz bundan sonraki masanın tarafsız bir ülkede kurulmasını istiyoruz. Birden fazla ülke ve seçenek var ancak İstanbul, Ankara ya da başka bir Türk şehrinde olması konusunda ısrarcıyız. Türkiye'nin durduğu yer itibarı ile bu zemin Rusya için de Ukrayna için de en sağlıklı seçim olur" diye konuştu.Fabrikadan yapılan yazılı açıklamada, şirketin 2021 yılı mali sonuçlarında 3 milyar 852 milyon 707 bin 219 lira net kara ulaştığı bildirildi.

KARDEMİR'in 2021 yılını tarihinin en yüksek karlılığı ile tamamladığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2020 yılının son çeyreğinde yakalamış olduğu yükseliş ivmesini 2021 yılının tamamında sürdüren şirketimiz, 2020 yılına oranla yüzde 288 FAVÖK (EBITDA) artışı sağlayarak 2021 yılında FAVÖK’ünü yaklaşık olarak 4,9 milyar liraya çıkardı. Yine bir önceki yıla oranla satış gelirlerini yüzde 96 artırarak 14,76 milyar liraya kadar yükseltti. Net nakit rakamını 2,75 milyar lira seviyesine ulaştıran şirketimiz, finansal gücünü arttırarak doğan ve doğabilecek her türlü piyasa koşullarında yatırımcılarına güven vermeye devam etmiştir/edecektir."

"Yurt içi satışlarının yanı sıra ihracat alanında da kendini kanıtlamıştır"

Dünya çelik piyasalarındaki ve hammadde tedarikindeki belirsizliklere rağmen mali disiplin ve verimli üretim prensibi ile çalışmaların sürdüğüne dikkat çekilen açıklamada, şu ifalere yer verildi:

"Şirketimiz, tüm küresel sıkıntıları aşarak ekonomik yükselişini devam ettirmiştir. İstihdamda ve üretimde olduğu gibi karlılıkta da sürdürülebilir hedeflere sahip olan KARDEMİR, yurtiçi satışlarının yanı sıra ihracat alanında da kendini kanıtlamıştır. Katma değerli ürün üretimi konusunda ürün geliştirme çalışmalarına devam eden şirketimiz, gelişen ve değişen piyasa şartlarına hızlı adapte olarak, uluslararası arenada mücadele etmeye başlamıştır. Türkiye’nin önde gelen halka açık firmalarının da kullandığı, 'Kur Riskinden Korunma (Hedge) Muhasebesi' ile şirketimiz, kura bağımlı riskleri ve likit varlıklarını daha etkin yönetmiştir."

Açıklama, şöyle devam etti:

"Ülkemizin ilk ve tek, bölgemizin ise sayılı demiryolu rayı ve tekerleği üretim tesislerine sahip fabrikamız, ürettiği ürünleri ile ülkemize ithal ikame fırsatı sunarken bir yandan da ihracat çalışmaları ile de küresel bir oyuncu olma yolunda hızla ilerlemektedir. Şirketimiz teknolojik ve dijital gelişimler karşısında hızlı aksiyonlara alarak S4HANA benzeri dijital alt yapı ve veri yönetimine yönelik yatırımlara önem vermiştir. Yüksek karlılık döneminde yatırımlarına ara vermeyen şirketimiz, konverter kapasite artırımı, yüksek fırın reline çalışması, yüksek fırın seviye 2 projesi, taşlama tezgahı ve 30 MW enerji santrali gibi üretim artışına yönelik tesis yatırımlarına da ara vermeden devam etmektedir."

Hisse başına 0,8772 lira kar dağıtma kararı alındı

Yatırım süreçlerine ara verilmediğinden ve hissedarlara yönelik temettü çalışmalarına da önem verildiğinden bahsedilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Genel kurula sunulmak üzere KARDEMİR Yönetim Kurulu tarafından brüt 1 milyar Türk lirası olmak üzere hisse başına 0,8772 lira kar dağıtılması kararı almıştır. Genel kurulumuz tarafından kabul edilmesi durumunda özelleştirme sonrası şirketimiz tarafından KARDEMİR hissedarlarına yapılması planlanan en yüksek kar payı dağıtımı olacaktır. Ülke ekonomimizin dışında bölge ve kent ekonomisine sosyal sorumluk projeleri ile katkılar sağlayan şirketimiz, güçlü ve istikrarlı yönetim anlayışı ve çevre dostu üretim anlayışı ile piyasalarda güven yaratmayı sürdürmüştür. Paylarının tamamı Borsa İstanbul’da (BİST) işlem gören KARDEMİR, yerli üretim yerli tedarik politikasını da sürdürmeye devam edecektir. 2021 yılı finansal döneminde tarihi rekor karlılık seviyesine ulaşmamızda katkı sağlayan tüm çalışanlarımıza, paydaşlarımıza ve yatırımcılarımıza teşekkür ederiz."