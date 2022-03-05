KARDEMİR'e 200 kişi alınacak

Fabrikadan yapılan açıklamada, şirket bünyesinde istihdam edilmek üzere mühendis, uzman, uzman yardımcısı, denetçi, denetçi yardımcısı ve iş yeri hekimi olmak üzere 30 kişinin alınacağı belirtildi.
Başvuruların 7 Mart'tan itibaren KARDEMİR web sitesi üzerinden yapılacağı, adayların 28 Mart 23.59'a kadar başvuru işlemlerini yapmaları gerektiği kaydedildi.
Açıklamada, şirket bünyesinde işçi statüsünde istihdam edilmek üzere de 170 kişinin alınacağı, başvuruların 7 Mart'tan itibaren İŞKUR Karabük İl Müdürlüğüne yapılacağı, adayların 28 Mart 23.59'a kadar başvuru işlemlerini yapmaları gerektiği aktarıldı.
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