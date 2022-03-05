  • BIST 1.990,75
  • Altın 899.061
  • Dolar 14.1999
  • Euro 15.538
  • Ankara -4 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya -3 °C
»

KARDEMİR'e 200 kişi alınacak

Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarına (KARDEMİR), şirket bünyesinde istihdam edilmek üzere 200 kişinin alınacağı bildirildi.
KARDEMİR'e 200 kişi alınacak

Fabrikadan yapılan açıklamada, şirket bünyesinde istihdam edilmek üzere mühendis, uzman, uzman yardımcısı, denetçi, denetçi yardımcısı ve iş yeri hekimi olmak üzere 30 kişinin alınacağı belirtildi.

Başvuruların 7 Mart'tan itibaren KARDEMİR web sitesi üzerinden yapılacağı, adayların 28 Mart 23.59'a kadar başvuru işlemlerini yapmaları gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, şirket bünyesinde işçi statüsünde istihdam edilmek üzere de 170 kişinin alınacağı, başvuruların 7 Mart'tan itibaren İŞKUR Karabük İl Müdürlüğüne yapılacağı, adayların 28 Mart 23.59'a kadar başvuru işlemlerini yapmaları gerektiği aktarıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman Türkiye'ye geldi04 Mart 2022 Cuma 18:38
  • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Pakistan'da camiye yönelik bombalı saldırıyı telin etti04 Mart 2022 Cuma 16:16
  • Almanya’nın Ukrayna’ya sağlayacağı füzelerin bir kısmının kullanılmaz olduğu iddia edildi04 Mart 2022 Cuma 16:10
  • NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Putin'e, Ukrayna'daki savaşı derhal durdurması çağrısında bulundu04 Mart 2022 Cuma 16:09
  • Başakşehir’de deprem ve tahliye tatbikatı yapıldı04 Mart 2022 Cuma 16:02
  • Hüseyin Elmalıpınar için cenaze töreni04 Mart 2022 Cuma 16:01
  • UNICEF: Ukrayna'da 7 günde 500 bin çocuk evlerini terk etmek zorunda kaldı04 Mart 2022 Cuma 15:59
  • Bakan Çavuşoğlu: Antalya Diplomasi Forumunda Lavrov ile Kuleba'yı bir araya getirmek istiyoruz04 Mart 2022 Cuma 15:58
  • Okullarda gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı04 Mart 2022 Cuma 15:37
  • Putin: Komşularımıza karşı kötü bir niyetimiz yok04 Mart 2022 Cuma 15:17
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti