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Kardeşlerinin sevgi gösterisiyle ilgi odağı olan Elif: İyileşip yanlarına gitmek istiyorum

Ankara'da 4 kardeşinin, tedavi gördüğü hastanenin bahçesinde kendisine el sallayıp sevgilerini gösterirken çekilen videosu sosyal medyada büyük ilgi gören Elif Sancar (7), DHA'ya konuştu. Elif, "Bir an önce iyileşip onların yanına gitmek istiyorum" dedi.
Kardeşlerinin sevgi gösterisiyle ilgi odağı olan Elif: İyileşip yanlarına gitmek istiyorum

Mamak ilçesi Hüseyin Gazi Mahallesinde oturan Nalan-Ramazan Sancar çifti, 5 çocuklarından 3'üncüsü olan Elif Sancar'ı 1 ay önce ayağındaki şişlik nedeniyle Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Tümörden şüphelenilen Elif Sancar, Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

'Kist hidatik' teşhisi konulan Elif, 2 kez ameliyat oldu. Hastanede tedavisi devam eden Elif'i 1 aydır göremeyen kardeşleri Ömer Can (11),  Zeynep (9), Muhammed Ali (5) ve Elzem Sancar (3), babalarıyla birlikte hastaneye gitti. Yaşları küçük olduğu için içeriye alınmayan 4 kardeş, hastanenin 4'üncü katında kaldığı odanın penceresine çıkan Elif'e el sallayıp, sevgi gösterisinde bulundu.

BAKAN KOCA PAYLAŞTI
Bu sırada hastanenin bahçesinde bulunan Ramazan Mervan Kurt (34), Elif'i uzaktan da olsa pencerede sağlıklı bir şekilde gören 4 kardeşin sevincini cep telefonu kamerasıyla çekerek, sosyal medyada paylaştı. "Elif seni çok seviyoruz" diye seslenen çocukların heyecan dolu görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çocukların görüntülerini Twitter hesabından paylaşarak, "Görüntüler, bu sevince kayıtsız kalamayan bir vatandaşımız tarafından çekildi ve büyük ilgi uyandırdı. Kardeşlerinin, uzaktan da olsa görmeye geldiği Elif, Ankara Hacettepe Hastanesinde kist hidatik tanısıyla ameliyat oldu. Genel durumu iyi. Elif ve kardeşleri yakında kavuşacak" ifadelerine yer verdi.

'ONLARI ÇOK SEVİYORUM'

Hastanede tedavisi devam eden Elif Sancar, Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirine konuştu. Yakında taburcu edilmesi beklenen Elif Sancar, kendisini görmek için yine hastanenin önüne gelen kardeşlerine pencereden el salladı. Kardeşlerini çok özlediğini belirten Elif, "Bir an önce iyileşip onların yanına gitmek istiyorum. Onları çok seviyorum" dedi.

'VİDEO AMACINA ULAŞTI'

​Videoyu çeken Ramazan Mervan Kurt, hastaneye ameliyat olan bir tanıdığını ziyaret için geldiğini anlatarak, "Bahçede çocuklar bir anda koşup penceredeki kardeşine el salladılar. O görüntü beni çok duygulandırdı. Videoya almak istedim. Defalarca izledim. İzledikçe duygulandım. Bunu kendi takipçilerimle de paylaşmak istedim. Bu sevgiyi, kardeşliği, ailenin ne kadar önemli bir şey olduğunu küçük çocuklardan görsünler istedim. Video amacına ulaştı. Elif çok şükür iyi mutluyuz" diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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